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ВСУ отбили более 140 штурмов: самые "горячие" бои - на трех направлениях

Вторник 01 июля 2025 08:18
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ВСУ отбили более 140 штурмов: самые "горячие" бои - на трех направлениях Иллюстративное фото: Генштаб описал ситуацию на фронте (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 30 июня, на фронте состоялось 146 боестолкновений. Наибольшее количество боев фиксировалось на трех направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному пункту управления и двум артиллерийским средствам противника", - пишет Генштаб.

Ситуация на фронте

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 17 атак россиян.

На Южно-Слобожанском направлении враг десять раз пытался прорвать оборонительные рубежи в районе Волчанска, Зеленого, Глубокого, Волчанских Хуторов, Красного Первого, Довгенького и в сторону Петро-Ивановки.

На Купянском направлении вчера состоялось четыре атаки захватчиков в районах Голубовки, Песчаного и в направлении Новоосиново.

Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз вблизи населенных пунктов Белогоровка, Колодязи, Новый Мир, Нововодяное, Редкодуб, Торское и в направлениях Среднего, Шандриголово, Ольговки.

На Северском направлении остановлено четыре атаки противника в районах Григорьевки и в сторону Звановки.

На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в районах Часового Яра, Предтечино и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Торецка, Дилиевки и Яблоновки.

На Покровском направлении остановлено 41 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Русин Яр, Разино, Новоторецкое, Мирное, Луч и не только.

На Новопавловском направлении противник совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Запорожье, Комар, Перестройка, Поддубное, Федоровка, Шевченко, Новополь.

Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Гуляйпольском направлении отражены две атаки противника в направлении Малиновки.

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции Сил обороны в районе Каменского.

На Приднепровском направлении защитники успешно остановили одну вражескую атаку.

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 1,02 млн единиц живой силы. За минувшие сутки потери врага составили еще 970 человек. Также Силы обороны поразили:

  • три танка;
  • шесть боевых бронированных машин;
  • 36 артиллерийских систем и не только.

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