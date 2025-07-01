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Армія РФ втратила за добу майже 1000 солдатів і багато техніки, - Генштаб

Вівторок 01 липня 2025 07:15
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Армія РФ втратила за добу майже 1000 солдатів і багато техніки, - Генштаб Фото: українські військові продовжують завдавати втрат ворогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

За останню добу, з 30 червня на 1 липня, росіяни втратили у боях проти України ще 970 солдатів. Також ЗСУ знищили 36 артсистем, 144 дрони і 103 одиниці автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 1 липня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 020 980 (+970) осіб поранено/ліквідовано;
  • танків - 10 983 (+3) од.;
  • бойових броньованих машин - 22 928 (+6) од.;
  • артилерійських систем - 29 754 (+36) од.;
  • РСЗВ - 1427 од.;
  • засоби ППО - 1190 од.;
  • літаків - 420 од.;
  • гелікоптерів - 337 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 42 940 (+144) од.;
  • крилатих ракет - 3436 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 53 696 (+103) од.;
  • спеціальної техніки - 3921 од.

Армія РФ втратила за добу майже 1000 солдатів і багато техніки, - Генштаб

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що станом на вечір, 30 червня, на фронті за добу було зафіксовано 111 бойових зіткнень. Найактивнішим був Покровський напрямок.

Зокрема, там загарбницькі підрозділи 30 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ в районах населених пунктів Русин Яр, Разине, Новоторецьке, Мирне, Промінь, Новосергіївка, Володимирівка, Миролюбівка, Мирноград, Лисівка, Вдале, Муравка, Новопавлівка, Горіхове, Олексіївка.

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