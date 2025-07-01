Армія РФ втратила за добу майже 1000 солдатів і багато техніки, - Генштаб

За останню добу, з 30 червня на 1 липня, росіяни втратили у боях проти України ще 970 солдатів. Також ЗСУ знищили 36 артсистем, 144 дрони і 103 одиниці автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 1 липня 2025 року орієнтовно становлять:

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що станом на вечір, 30 червня, на фронті за добу було зафіксовано 111 бойових зіткнень. Найактивнішим був Покровський напрямок.

Зокрема, там загарбницькі підрозділи 30 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ в районах населених пунктів Русин Яр, Разине, Новоторецьке, Мирне, Промінь, Новосергіївка, Володимирівка, Миролюбівка, Мирноград, Лисівка, Вдале, Муравка, Новопавлівка, Горіхове, Олексіївка.

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