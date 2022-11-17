Окупанти мінують інфраструктуру в Каховці, - Генштаб

У Каховському районі російські окупанти посилили фільтраційні заходи після ефективного вогневого ураження їхніх позицій українськими захисниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
"У самій Каховці загарбники мінують об’єкти інфраструктури та знищують вежі стільникового зв’язку", - зазначили наші воїни.
На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Білорусь і надалі продовжує підтримувати збройну агресію РФ проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів.
На інших напрямках ворог здійснював обстріли:
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокамянське, Соледар, Невельське, Марʼїнка і Первомайське Донецької області.
Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала ударів по 2 позиціях зенітних ракетних комплексів противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили 2 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 3 склади боєприпасів, а також 3 інших важливих об’єкти окупантів.
Нагадаємо, у Чорному морі нині перебуває одне російське судно-носій "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 4 крилатими ракетами.
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