Окупанти мінують інфраструктуру в Каховці, - Генштаб

"У самій Каховці загарбники мінують об’єкти інфраструктури та знищують вежі стільникового зв’язку", - зазначили наші воїни.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Білорусь і надалі продовжує підтримувати збройну агресію РФ проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку - з мінометів та ствольної артилерії, по районах населених пунктів Стариця та Амбарне Харківської області;

напрямку - з мінометів та ствольної артилерії, по районах населених пунктів Стариця та Амбарне Харківської області; на Куп’янському та Лиманському напрямках - з танків та артилерії різних типів, по районах населених пунктів Куп’янськ, Кислівка, Крохмальне, Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка та Площанка;

та напрямках - з танків та артилерії різних типів, по районах населених пунктів Куп’янськ, Кислівка, Крохмальне, Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка та Площанка; на Бахмутському напрямку - з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Серебрянка, Спірне, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Андріївка, Курдюмівка та Озарянівка;

напрямку - з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Серебрянка, Спірне, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Андріївка, Курдюмівка та Озарянівка; на Авдіївському напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах Нью-Йорка, Красногорівки, Кам’янки, Авдіївки, Первомайського, Невельського та Мар’їнки;

напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах Нью-Йорка, Красногорівки, Кам’янки, Авдіївки, Первомайського, Невельського та Мар’їнки; на Новопавлівському напрямку - з артилерії різних типів, по районах Вугледара, Богоявленки, Пречистівки та Времівки;

напрямку - з артилерії різних типів, по районах Вугледара, Богоявленки, Пречистівки та Времівки; на Запорізькому напрямку - з танків та різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Гуляйпільське, Новоандріївка та Щербаки.

напрямку - з танків та різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Гуляйпільське, Новоандріївка та Щербаки. На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Зеленівка, Чорнобаївка та Херсон.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокамянське, Соледар, Невельське, Марʼїнка і Первомайське Донецької області.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала ударів по 2 позиціях зенітних ракетних комплексів противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили 2 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 3 склади боєприпасів, а також 3 інших важливих об’єкти окупантів.