Оккупанты минируют инфраструктуру в Каховке, - Генштаб

В Каховском районе российские оккупанты усилили фильтрационные мероприятия после эффективного огневого поражения их позиций украинскими защитниками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
"В самой Каховке захватчики минируют объекты инфраструктуры и уничтожают башни сотовой связи", - отметили наши воины.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов.
В других направлениях враг осуществлял обстрелы:
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Верхнекамянское, Соледар, Невельское, Марьинка и Первомайское Донецкой области.
Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла удары по 2 позициям зенитных ракетных комплексов противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, а также 3 других важных объекта оккупантов.
Напомним, в Черном море сейчас находится одно российское судно-носитель "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 4 крылатыми ракетами.
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