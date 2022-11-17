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Оккупанты минируют инфраструктуру в Каховке, - Генштаб

Фото: Оккупанты минируют инфраструктуру в Каховке (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В Каховском районе российские оккупанты усилили фильтрационные мероприятия после эффективного огневого поражения их позиций украинскими защитниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"В самой Каховке захватчики минируют объекты инфраструктуры и уничтожают башни сотовой связи", - отметили наши воины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

  • на Слобожанском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, по районам населенных пунктов Старица и Амбарне Харьковской области;
  • на Купянском и Лиманском направлениях - из танков и артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Купянск, Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Площадка;
  • на Бахмутском направлении - из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Серебрянка, Спорное, Раздолевка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Зеленополье, Андреевка, Курдюмовка и Озаряновка;
  • на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам Нью-Йорка, Красногоровки, Каменки, Авдеевки, Первомайского, Невельского и Марьинки;
  • на Новопавловском направлении - из артиллерии разных типов, по районам Угледара, Богоявленки, Пречистовки и Времовки;
  • в Запорожском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, по районам населенных пунктов Гуляйпольское, Новоандреевка и Щербаки.
  • На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы подверглись Зеленовке, Чернобаевке и Херсону.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Верхнекамянское, Соледар, Невельское, Марьинка и Первомайское Донецкой области.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла удары по 2 позициям зенитных ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, а также 3 других важных объекта оккупантов.

Напомним, в Черном море сейчас находится одно российское судно-носитель "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 4 крылатыми ракетами.

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