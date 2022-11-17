Ракетна загроза залишається актуальною. Скільки "Калібрів" тримає РФ у Чорному морі
У штормовому Чорному морі нині перебуває одне російське судно-носій "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 4 крилатими ракетами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
"З роздуванням штормової погоди угруповання ворожого флоту зменшено до 7 кораблів, серед яких 1 підводний ракетоносій з чотирма "Калібрами", - вказали українські військові.
Водночас в ОК "Південь" зазначили, що існує ймовірність виходу додаткових суден на позиції завдання ударів.
"Враховуючи всі загрози і ризики, не наражайте себе на небезпеку, будьте свідомими та мудрими, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, дотримуйтесь алгоритму й правил дій", - звернулись наші воїни до громадян.
Нагадаємо, ЗСУ зі стрілецької зброї знищили 2 російські ударні дрони у Херсонській області.
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