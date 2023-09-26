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ЗСУ відбили атаки росіян в районах Авдіїївки та Мар’їнки, - Генштаб

Вівторок 26 вересня 2023 08:56
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ЗСУ відбили атаки росіян в районах Авдіїївки та Мар’їнки, - Генштаб Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Збройні сили України продовжують стримувати наступ російських військ на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генерального штабу ЗСУ Павла Ковальчука в Military Media Center.

За його словами, на Авдіївському напрямку українські бійці відбили атаки противника в районах Авдіївки та Сєверного.

Також противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки, де протягом минулої доби здійснив 10 невдалих спроб витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій.

Крім того, окупанти намагалися відновити втрачене положення в районі Новомихайлівки Донецької області, але успіху не мали.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України. Ведеться наступальна операція на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), українські війська звільнили ще два кілометри територій на Бахмутському напрямку. Російські сили здійснили невдалі атаки поблизу Кліщіївки та на Мелітопольському напрямку.

Водночас російські військові продовжують спроби наступу в районі Бахмута та Авдіївки. Однак не мають успіху.

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