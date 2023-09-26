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ВСУ отразили атаки россиян в районах Авдиевки и Марьинки, - Генштаб

Вторник 26 сентября 2023 08:56
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ВСУ отразили атаки россиян в районах Авдиевки и Марьинки, - Генштаб Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Вооруженные силы Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Генерального штаба ВСУ Павла Ковальчука в Military Media Center.

По его словам, на Авдеевском направлении украинские бойцы отразили атаки противника в районах Авдеевки и Северного.

Также противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки, где за прошедшие сутки предпринял 10 неудачных попыток вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций.

Кроме того, оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районе Новомихайловки Донецкой области, но успеха не имели.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины. Ведется наступательная операция в Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

Согласно отчету Института изучения войны (ISW), украинские войска освободили еще два километра территорий на Бахмутском направлении. Российские силы совершили неудачные атаки вблизи Клещиевки и Мелитопольского направления.

В то же время российские военные продолжают попытки наступления в районе Бахмута и Авдеевки. Однако не имеют успеха.

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