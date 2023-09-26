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ЗСУ звільнили ще два кілометри територій на Бахмутському напрямку: карти боїв ISW

Вівторок 26 вересня 2023 02:56
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ЗСУ звільнили ще два кілометри територій на Бахмутському напрямку: карти боїв ISW Фото: українські війська звільнили ще два кілометри в районі Бахмута (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Українські війська звільнили ще два кілометри територій на Бахмутському напрямку. Російські сили здійснили невдалі атаки поблизу Кліщіївки та на Мелітопольському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Генштаб України повідомив, що російські війська не вели наступальних дій ні на Куп’янському, ні на Лиманському напрямках. Речник Східного угруповання військ ЗСУ капітан Ілля Євлаш заявив, що 24 вересня відбулося три бойові дії поблизу Берестового Донецької області та Лоскутівки (29 км на південний схід від Кремінної).

Повідомляється, що 25 вересня українські війська завдали удару по матеріально-технічному забезпеченню Росії в глибокому тилу окупованої Луганської області. Російські та українські джерела повідомили, що ЗСУ завдали удару по невизначеному промисловому об’єкту в Сорокиному.

Російський "воєнкор" стверджував, що українські сили запустили три крилаті ракети Storm Shadow по Сорокиному.

ЗСУ звільнили ще два кілометри територій на Бахмутському напрямку: карти боїв ISW

Бої у Донецькій області

Ілля Євлаш заявив, що українські війська звільнили додатково 2 км території на Бахмутському напрямку. Міноборони Росії стверджувало, що підрозділи російського Південного угруповання військ нібито відбили українські атаки поблизу Майорського (20 км на південь від Бахмута).

Російський "воєнкор" стверджували, що українські війська намагалися прорвати оборонні позиції окупантів вздовж залізниці на схід від Кліщіївки.

Інший російський військовий блогер стверджував, що українські сили контратакували поблизу Оріхово-Василівки після того, як росіяни нібито захопили населений пункт, хоча ISW досі не бачила візуального підтвердження того, що російські війська захопили Оріхово-Василівку.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські сили здійснили невдалі атаки поблизу Кліщіївки та на схід і південний схід від Богданівки. Російський "воєнкор" заявив, що війська РФ контратакують поблизу Курдюмівки.

25 вересня російські війська продовжили безуспішні наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. Генштаб України повідомив, що окупанти намагалися відбити втрачені позиції поблизу Новомихайлівки.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ атакували біля Мар’їнки та на південних підступах до Авдіївки, але не уточнив результат.

ЗСУ звільнили ще два кілометри територій на Бахмутському напрямку: карти боїв ISWЗСУ звільнили ще два кілометри територій на Бахмутському напрямку: карти боїв ISW

"Південна вісь"

Російський "воєнкор" стверджував, що українські піхотні групи нібито безуспішно атакували на схід від Урожайного і провели розвідувальну операцію біля Приютного.

Російські джерела стверджували, що українські сили досягли північної частини Вербового, але сили РФ нібито відкинули їх на вихідні позиції. Міноборони РФ, стверджувало, що українські сили атакували поблизу Вербового, Новопокровки, Роботиного та Новопрокопівки.

Речник Генштабу ЗСУ Павло Ковальчук повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Малої Токмачки, Новоданилівки, Роботиного та Вербового.

Російське джерело, пов’язане з силами ВДВ, 24 вересня заявило, що підрозділи 108-го полку ВДВ (7-а дивізія ВДВ РФ) діють проти переважаючих українських сил на Запорізькому напрямку без ротації та підкріплення.

Російські джерела стверджували, що 25 вересня українські війська продовжували бойові дії на островах у Дніпрі. Російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ вели активні дії на островах у дельті Дніпра та намагаються висадитися на лівому (східному) березі річки.

Окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що російська ППО збила українську ракету поблизу міста 23 вересня, але насправді ракета влучила в штаб 758-го центру матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту.

ЗСУ звільнили ще два кілометри територій на Бахмутському напрямку: карти боїв ISWЗСУ звільнили ще два кілометри територій на Бахмутському напрямку: карти боїв ISWЗСУ звільнили ще два кілометри територій на Бахмутському напрямку: карти боїв ISW

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ЗСУ звільнили ще два кілометри територій на Бахмутському напрямку: карти боїв ISW
ЗСУ звільнили ще два кілометри територій на Бахмутському напрямку: карти боїв ISW
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