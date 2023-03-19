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Війська РФ концентрують сили біля Авдіївки у спробі оточити місто, - DeepState

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Неділя 19 березня 2023 03:12
Війська РФ концентрують сили біля Авдіївки у спробі оточити місто, - DeepState Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські війська не припиняють штурмових дій на Донбасі, та накопичують сили в районі Авдіївки, намагаючись оточити місто. Також окупанти продовжують наступати на Бахмутському напрямку, втім українським захисникам вдається відкинути противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлені дані інтерактивної карти DeepState.

На Авдіївському відрізку фронту в Донецькій області тривають бої від Авдіївки до Мар'їнки.

Очікується, що біля Красногорівки російські загарбники збільшуватимуть сили навколо Авдіївського "балкона". Так, спроба оточити Авдіївку "буде ціллю номер 2 на всій лінії зіткнення", зазначається у звіті в аналітичній записці.

Війська РФ концентрують сили біля Авдіївки у спробі оточити місто, - DeepState

Ситуація на Авдіївському напрямку (фото: скрін deepstatemap.live)

На Бахмутській ділянці фронту противник продовжує спроби наступати біля Спірного та Роздолівки, при цьому ворожих просувань не зафіксовано.

"Періодично нашим силам вдається відкинути ворога. Проте ситуація так само тяжка. В самому місті Бахмут ворог тисне з тих самих трьох сторін, щоб максимально наблизитись до центру міста", - йдеться у звіті.

Війська РФ тиснуть у бік Григорівки, а також атакують Богданівку та Хромове, де тривають бої.

Війська РФ концентрують сили біля Авдіївки у спробі оточити місто, - DeepState

Ситуація на Бахмутському напрямі (фото: скрін deepstatemap.live)

На Сватівському відрізку фронту в Луганській області тривають локальні бої на ділянці від району Площанки до півдня Діброви.

Російські окупанти намагаються покращити своє тактичне становище у селі Гряниківка.

Війська РФ концентрують сили біля Авдіївки у спробі оточити місто, - DeepState

Ситуація на Сватівському напрямку (фото: скрін deepstatemap.live)

Ситуація на інших напрямках

На Таврійській та Запорізькій ділянках фронту, а також на півночі України біля кордону з Білоруссю - без змін.

Раніше в Силах оборони розкрили основний задум Кремля щодо Авдіївки та плани окупантів взяти місто в кільце, у спробі локалізувати сили ЗСУ, які там знаходяться.

Нагадаємо, що війська РФ постійно тероризують обстрілами Авдіївку, внаслідок чого місто майже повністю зруйноване.

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Авдіївка Війна Росії проти України
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