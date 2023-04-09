ЗСУ відбили 40 ворожих атак на Сході та уразили чотири ЗРК росіян, - Генштаб

Українські військові відбили понад 40 атак російських окупантів на Сході. Наші бійці також уразили чотири зенітно-ракетних комплекси загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Протягом 9 квітня росіяни здійснили понад 10 обстрілів з РСЗВ, завдали 23 авіаційних та 4 ракетних удари. Окупанти також випустили дві ракети із ЗРК С-300 та влучили в об’єкти цивільної інфраструктури Запоріжжя. Внаслідок атаки є загиблі та поранені серед цивільних громадян, зруйновано та пошкоджено житлові будівлі. Також дві ракети із ЗРК С-300 ворог випустив по об’єкту цивільної інфраструктури Костянтинівки Донецької області.

Загарбники продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському, Лиманському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби українські військові відбито понад 40 ворожих атак на цих напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не зафіксовано.

без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не зафіксовано. Протягом доби росіяни атакували населені пункти Ясна Поляна Чернігівської області; Волфине, Запсілля та Попівка Сумської області, а також Ветеринарне, Козача Лопань, Мала Данилівка, Гатище, Устинівка, Мілове, Великий Бурлук та Тополі Харківської області.

На Куп’янському напрямку під ворожі обстріли потрапили Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна та Западне Харківської області.

під ворожі обстріли потрапили Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна та Западне Харківської області. На Лиманському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви. Артилерійських атак зазнали Новоселівське, Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Колодязі, Торське, Сіверськ, Спірне і Берестове Донецької області.

окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви. Артилерійських атак зазнали Новоселівське, Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Колодязі, Торське, Сіверськ, Спірне і Берестове Донецької області. На Бахмутському напрямку загарбники продовжують вести наступальні дії та намагаються взяти під повний контроль Бахмут, тривають запеклі бої. Протягом доби росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі східніше населеного пункту Богданівка та біля Хромового. Наші захисники відбили близько 20 атак на зазначеній ділянці фронту. Від російських обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Маркове, Бахмут, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Біла Гора та Дружба Донецької області.

загарбники продовжують вести наступальні дії та намагаються взяти під повний контроль Бахмут, тривають запеклі бої. Протягом доби росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі східніше населеного пункту Богданівка та біля Хромового. Наші захисники відбили близько 20 атак на зазначеній ділянці фронту. Від російських обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Маркове, Бахмут, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Біла Гора та Дружба Донецької області. На Авдіївському та Мар’їнському напрямках окупанти вели наступальні дії в районах Новокалинового, Бердичів, Авдіївки, Сєверного та Мар’їнки Донецької області, успіху не мали. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Авдіївку та Мар’їнку, де Сили оборони відбили понад 10 ворожих атак. Водночас російських обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Авдіївка, Ласточкине, Первомайське, Красногорівка, Гостре, Георгіївка та Мар’їнка Донецької області.

окупанти вели наступальні дії в районах Новокалинового, Бердичів, Авдіївки, Сєверного та Мар’їнки Донецької області, успіху не мали. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Авдіївку та Мар’їнку, де Сили оборони відбили понад 10 ворожих атак. Водночас російських обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Авдіївка, Ласточкине, Первомайське, Красногорівка, Гостре, Георгіївка та Мар’їнка Донецької області. На Шахтарському напрямку протягом доби загарбники наступальних дій не вели. Здійснили обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Богоявленка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Пречистівка та Золота Нива на Донеччині.

протягом доби загарбники наступальних дій не вели. Здійснили обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Богоявленка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Пречистівка та Золота Нива на Донеччині. На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни продовжують нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції. Обстріляли, зокрема, Времівку, Новопіль Донецької області; Затишшя, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір’я Запорізької області; Веселе, Бургунку, Іванівку, Антонівку, Дніпровське Херсонської області, а також Херсон.

Тим часом авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження росіян, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 зенітно-ракетних комплекси, 11 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та 5 станцій радіоелектронної боротьби ворога.