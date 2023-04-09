ВСУ отразили 40 вражеских атак на Востоке и ударили по четырем ЗРК россиян, - Генштаб

Украинские военные отразили более 40 атак российских оккупантов на Востоке. Наши бойцы также ударили по четырем зенитно-ракетным комплексам захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

В течение 9 апреля россияне совершили более 10 обстрелов с РСЗО, нанесли 23 авиационных и 4 ракетных удара. Оккупанты также выпустили две ракеты из ЗРК С-300 и попали в объекты гражданской инфраструктуры Запорожья. В результате атаки есть погибшие и раненые среди гражданских граждан, разрушены и повреждены жилые здания. Также две ракеты по ЗРК С-300 враг выпустил по объекту гражданской инфраструктуры Константиновки Донецкой области.

Захватчики продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском, Лиманском и Марьинском направлениях. В течение суток украинские военные отражены более 40 вражеских атак на этих направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок враг не зафиксирован.

без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок враг не зафиксирован. За сутки россияне атаковали населенные пункты Ясна Поляна Черниговской области; Волфино, Запсилье и Поповка Сумской области, а также Ветеринарное, Казачья Лопань, Малая Даниловка, Гатище, Устиновка, Милово, Большой Бурлук и Тополя Харьковской области.

На Купянском направлении под вражеские обстрелы попали Красное Первое, Новомлынск, Двуречная и Западное Харьковской области.

под вражеские обстрелы попали Красное Первое, Новомлынск, Двуречная и Западное Харьковской области. На Лиманском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы. Из-за артиллерийских атак пострадали Новоселовское, Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Колодцы, Торское, Северск, Спорное и Берестовое Донецкой области.

оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы. Из-за артиллерийских атак пострадали Новоселовское, Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Колодцы, Торское, Северск, Спорное и Берестовое Донецкой области. На Бахмутском направлении захватчики продолжают вести наступательные действия и пытаются взять под полный контроль Бахмут, продолжаются ожесточенные бои. За сутки россияне вели безуспешные наступательные действия в районе восточнее населенного пункта Богдановка и возле Хромового. Наши защитники отразили около 20 атак на указанном участке фронта. От российских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Марково, Бахмут, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Белая Гора и Дружба Донецкой области.

захватчики продолжают вести наступательные действия и пытаются взять под полный контроль Бахмут, продолжаются ожесточенные бои. За сутки россияне вели безуспешные наступательные действия в районе восточнее населенного пункта Богдановка и возле Хромового. Наши защитники отразили около 20 атак на указанном участке фронта. От российских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Марково, Бахмут, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Белая Гора и Дружба Донецкой области. На Авдеевском и Марьинском направлениях оккупанты вели наступательные действия в районах Новокалинового, Бердичев, Авдеевки, Северного и Марьинки Донецкой области, успеха не достигли. Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Авдеевку и Марьинку, где Силы обороны отразили более 10 вражеских атак. В то же время российским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Первомайское, Красногоровка, Острое, Георгиевка и Марьинка Донецкой области.

оккупанты вели наступательные действия в районах Новокалинового, Бердичев, Авдеевки, Северного и Марьинки Донецкой области, успеха не достигли. Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Авдеевку и Марьинку, где Силы обороны отразили более 10 вражеских атак. В то же время российским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Первомайское, Красногоровка, Острое, Георгиевка и Марьинка Донецкой области. На Шахтерском направлении в течение суток захватчики наступательных действий не вели. Совершили обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Богоявленка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

в течение суток захватчики наступательных действий не вели. Совершили обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Богоявленка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области. В Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают наращивать в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции. Обстреляли, в частности, Времевку, Новополье Донецкой области; Затишье, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье Запорожской области; Веселое, Бургунко, Ивановку, Антоновку, Днепровское Херсонской области, а также Херсон.

Тем временем авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения россиян, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 зенитно-ракетных комплекса, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, боеприпасов и 5 станций радиоэлектронной борьбы врага.