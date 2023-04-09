Сили оборони: окупанти намагаються заблокувати Авдіївку, щоб піти на Курахове

Російська армія намагається заблокувати Авдіївку і просунутися на Донецькому напрямку. У разі успіху наступною ціллю окупантів може бути Курахове.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексія Дмитрашківського в ефірі телемарафону.

"Найнебезпечнішим напрямком залишається Авдіївський та Мар'їнський. Ворог активно там штурмує позиції українських військових, також наносить вогневі ураження, застосовуючи ствольну артилерію та реактивну артилерію, дуже активно почав застосовувати авіацію", - заявив речник.

Він зазначив, що на Авдіївському напрямку продовжуються позиційні бої. За його словами, окупанти намагаються заблокувати Авдіївку, а Мар'їнку захопити, щоб рухатися у напрямку Курахового.

"Але на сьогоднішній день ворог не досяг успіху на жодному з напрямків. Натомість, не маючи успіхів на полі бою, ворог обстрілює цивільне населення", - додав Дмитрашківський.

Нагадаємо, минулого тижня, за словами Олексія Дмитрашківського, ЗСУ дещо покращили тактичне положення на Донецькому напрямку.

При цьому аналітики ISW зазначають, що наступ російських військ на Авдіївку припинився.

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