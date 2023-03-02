ЗСУ відбили 170 атак окупантів: у Генштабі назвали основні напрямки

ЗСУ за добу відбили понад 170 атак противника. Основні зусилля ворог зосередив на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загалом, окупанти завдали 14 ракетних ударів по цивільних об’єктах. Є поранені серед мирного населення, пошкодженні житлові багатоповерхівки та приватні будинки. Також загарбники здійснили 21 авіаційний удар, зокрема задіяли 2 БпЛА “Шахед-136”. Ударні дрони збиті. Ворог здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Протягом доби противник обстріляв населені пункти Єліне і Баранівка Чернігівської області; Рожковичі, Старикове, Гірки, Атинське, Стукалівка, Будки, Волфине, Тур’я, Грабовське Сумської області та Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Тернова, Охрімівка, Потихонове, Дворічна, та Кіндрашівка на Харківщині. Застосував БпЛА з бойовим навантаженням неподалік Бударок Харківської області.
У прикордонних районах Бєлгородської області, противник продовжує інженерне обладнання місцевості, встановлює протитанкові загородження.
Авіація ЗСУ за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також, наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу “Орлан-10”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 район зосередження противника, 2 склади боєприпасів та 3 інших важливих об’єкти ворога.
Нагадаємо, що російські окупанти зранку у середу, 1 березня, обстріляли Чугуїв Харківської області. Зафіксовано три "прильоти".
Також повідомлялось, що російські окупанти не припиняють штурми позицій українських захисників і зазнають суттєвих втрат. Інтенсивність боїв продовжує наростати.
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