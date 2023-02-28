ua ru
Вт, 28 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський: Росія продовжує постійні штурми, інтенсивність боїв лише наростає

Новость на русском →
Київ, Вівторок 28 лютого 2023 22:49
Зеленський: Росія продовжує постійні штурми, інтенсивність боїв лише наростає Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти не припиняють штурми позицій українських захисників і зазнають суттєвих втрат. Інтенсивність боїв продовжує наростати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За словами голови держави, найважчі бої відбуваються на Бахмутському напрямку.

Президент навів приклад, що, згідно з доповіддю командувача сухопутних військ ЗСУ, командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Олександра Сирського, за п'ять днів тільки на його напрямку було ліквідовано 800 ворогів.

"Росія взагалі не рахує людей, відправляючи їх на постійні штурми наших позицій. Інтенсивність боїв лише наростає", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше заступниця голови Міноборони Ганна Маляр заявляла, що Україна перекине підкріплення в Бахмут.

Також ми писали, що під Бахмутом українські військові вже знищили більшість підрозділів "вагнерівців".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Бахмут Збройні сили України Війна Росії проти України
NEWS
В Бахмут направили підкріплення, ситуація в місті складна та напружена, - Міноборони
В Бахмут направили підкріплення, ситуація в місті складна та напружена, - Міноборони
DAILY
Роман Костенко: Росія накопичує війська, весною буде більш глобальний наступ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Роман Костенко: Росія накопичує війська, весною буде більш глобальний наступ