ЗСУ відбили 17 атак росіян на Донбасі, - Генштаб

Збройні сили України відбили 17 атак росіян в Луганській та Донецькій областях. На Бахмутському напрямку окупанти намагаються покращити своє тактичне положення.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Генеральний штаб ЗСУ.
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Водяне, Первомайське, Веселе, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.
Протягом минулої доби росіяни завдали 10 ракетних, 16 авіаційних ударів, а також здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Ракетних ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури населених пунктів Шевченкове Харківської області та Краматорськ на Донеччині.
"Зберігається загроза завдання ворогом ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України", - зазначають у Генштабі.
Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 22 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів росіян. Також українські воїни збили ворожий літак “Су-25” та безпілотний літальний апарат типу “Орлан-10”.
Підрозділи українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки а також район зосередження засобів артилерії.
Щодо втрат російських окупантів. За уточненою інформацією, у період з 28 по 30 листопада цього року до 70 поранених та понад 230 загиблих російських загарбників доправлено до лікарняних закладів тимчасово окупованих населених пунктів Донецької та Луганської областей. Окрім того, 2 грудня, до місцевої лікарні Мелітополя привезли чергову партію поранених та тіла загиблих окупантів.
Крім цього, Генштаб повідомляє, що триває мародерство та грабіж місцевого населення на тимчасово зайнятих ворожими військами територіях. Із місцевих магазинів Нової Каховки російські загарбники вивозять весь товар та обладнання, включно з морозильними камерами та касовими апаратами. А в Новомиколаївці Запорізької області, окупанти чисельністю до 100 осіб 2 грудня поточного року організували перевірку документів місцевих жителів, вилучення особистих цінних речей та побутової техніки.
Також в населених пунктах тимчасово зайнятої Херсонської області, російські загарбники погрозами позбавлення батьківських прав примушують місцеве населення віддавати дітей до навчальних закладів для навчання за російською програмою.
Нагадаємо, що українські війська нарощують темпи контрнаступу на лінії Кремінна-Сватове, в той час як росіяни продовжують безуспішні спроби взяти Бахмут.
Також повідомлялось, що холодна погода та замерзла земля сприятимуть просуванню ЗСУ у Луганській області.
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