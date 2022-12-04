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Наступ на Сватове та Кремінну. Аналітики розповіли, що сприяє темпам ЗСУ

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Луганська область, Неділя 04 грудня 2022 03:43
Наступ на Сватове та Кремінну. Аналітики розповіли, що сприяє темпам ЗСУ Фото: Наступ ЗСУ на Сватове та Кремінну може посилитися найближчими тижнями (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Холодна погода та замерзла земля сприятиме просуванню ЗСУ у Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Як пишуть експерти, російський військкор заявив 3 грудня, що земля вздовж лінії Сватове-Кремінна замерзла, тому українські сили, ймовірно, збільшать темпи своїх контрнаступних операцій у цьому районі.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай також очікує, що українські сили незабаром зможуть покращити свої контрнаступні маневрові дії, оскільки бруд у цьому районі повністю замерзає.

"Загальний темп операцій, ймовірно, зросте найближчими тижнями, оскільки постійні холоди дозволяють землі промерзати по всьому театру воєнних дій, особливо на сході України, де операції з обох боків ув'язнили в бруді", - вважають аналітики.

Ключові висновки аналітиків ISW

  • Українські сили вийшли на лівий берег річки Дніпро.
  • Президент Франції Еммануель Макрон посилив російські інформаційні операції щодо необхідності того, щоб в НАТО розглянули "гарантії безпеки" для Росії.
  • Зустріч міністрів оборони Росії та Білорусі у Мінську може сприяти подальшому зміцненню двосторонніх зв'язків у сфері безпеки між двома країнами.
  • Українські сили, ймовірно, продовжують наступ на північний захід від Кремінної.
  • Російські сили продовжували наземні атаки в районі Бахмута, в районі Авдіївки та Донецька, а також у західній частині Донецької та Запорізької областей.
  • Російська влада евакуювала російських колабораціоністів з Олешок.
  • Організаційно-штабне управління Росгвардії підтвердило, що мобілізація продовжується, попри заяву президента Росії Володимира Путіна про офіційне закінчення часткової мобілізації 31 жовтня.
  • Російська влада продовжує застосовувати судові заходи для закріплення адміністративного контролю над окупованими територіями.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що росіяни намагаються втримати контрнаступ ЗСУ на заході Луганської області, а також підтягують артилерію та ракети ближче до Херсона, ймовірно, плануючи посилити обстріл регіону. Попри це, ЗСУ продовжують досягати успіхів на лінії Сватове-Кремінна.

Крім того, на Луганщині українські військові деокупували 13 населених пунктів.

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