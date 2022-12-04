ВСУ отразили 17 атак россиян на Донбассе, - Генштаб

Вооруженные силы Украины отразили 17 атак россиян в Луганской и Донецкой областях. На Бахмутском направлении оккупанты пытаются улучшить свое тактическое положение.
Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Генеральный штаб ВСУ .
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Площадка и Белогоровка на Луганщине и Берестове, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Водяное, Первомайское, Новомихайловка Донецкой области.
За прошедшие сутки россияне нанесли 10 ракетных, 16 авиационных ударов, а также совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам вдоль линии столкновения. Ракетные удары получили объекты гражданской инфраструктуры населенных пунктов Шевченково Харьковской области и Краматорск Донецкой области.
"Сохраняется угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины", - отмечают в Генштабе.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов россиян. Также украинские воины сбили вражеский самолет Су-25 и беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10.
Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, состав боеприпасов, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также район сосредоточения средств артиллерии.
Относительно потерь российских оккупантов. По уточненной информации, в период с 28 по 30 ноября этого года в 70 раненых и более 230 погибших российских захватчиков доставлены в больничные учреждения временно оккупированных населенных пунктов Донецкой и Луганской областей. Кроме того, 2 декабря в местную больницу Мелитополя привезли очередную партию раненых и тела погибших оккупантов.
Кроме этого, Генштаб сообщает, что идет мародерство и грабеж местного населения на временно занятых вражескими войсками территориях. Из местных магазинов Новой Каховки российские захватчики вывозят весь товар и оборудование, включая морозильные камеры и кассовые аппараты. А в Новониколаевке Запорожской области оккупанты численностью до 100 человек 2 декабря текущего года организовали проверку документов местных жителей, изъятие личных ценных вещей и бытовой техники.
Также в населенных пунктах временно занятой Херсонской области российские захватчики угрозами лишения родительских прав заставляют местное население отдавать детей в учебные заведения для обучения по российской программе.
Напомним, что украинские войска наращивают темпы контрнаступления на линии Кременная-Сватово, в то время как россияне продолжают безуспешные попытки взять Бахмут.
Также сообщалось, что холодная погода и замерзшая земля будут способствовать продвижению ВСУ в Луганской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.