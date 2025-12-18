ЗСУ відбили 125 атак ворога: що відбувається на ключових напрямках фронту

Загальна ситуація на фронті

Станом на 22:00 17 грудня від початку доби зафіксовано 125 бойових зіткнень.

Українські захисники продовжують стримувати тиск противника, не дозволяючи йому просунутися вглиб території та завдаючи вогневого ураження по силах вторгнення.

Протягом дня російська армія завдала 28 авіаційних ударів, застосувавши 82 керовані авіабомби.

Крім того, противник використав 3145 дронів-камікадзе та здійснив 2233 обстріли позицій українських підрозділів і населених пунктів.

Ситуація на півночі та сході

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські військові відбили три штурмові спроби. Зафіксовано 115 обстрілів, сім із яких було здійснено із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів атакував позиції ЗСУ в районах Лиману, Одрадного, Довгенького та в напрямку Ізбицького.

На Куп'янському напрямку зафіксовано дві спроби наступу в бік Піщаного та Глушківки.

На Лиманському напрямку відбулося 11 атак у районах Нововодяного, Криниці, Дробишевого, Новоселівки та в напрямку Чернещини.

На Слов'янському напрямку українські сили відбили чотири штурми біля Серебрянки, Сіверська та Переїзного.

На Краматорському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

Найбільш напружені напрямки

На Костянтинівському напрямку противник 16 разів намагався прорвати оборону в районах Олександро-Шультиного, Клебан-Бика, Плещіївки, Русина Яру, а також у бік Костянтинівки та Софіївки.

Найвища активність зафіксована на Покровському напрямку, де від початку доби відбулося 37 атак. Бої велися в районах Шахового, Родинського, Красного Лиману, Мирнограда, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодіжного, Дачного та в напрямку Новопавлівки. В окремих локаціях бойові дії тривають.

За попередніми даними, на цьому напрямку знешкоджено 78 окупантів, із них 42 безповоротно. Також знищено танк, три артилерійські системи, 35 БпЛА, шість одиниць автомобільної техніки та наземний роботизований комплекс. Уражено 12 укриттів особового складу та боєприпасів.

Південь та інші ділянки

На Олександрівському напрямку противник дев'ять разів атакував позиції ЗСУ в районах Олександрограда, Соснівки, Солодкого, Привільного, Красногорського та в бік Добропілля. Одне бойове зіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано десять атак у районі Гуляйполя та в бік Варварівки.

На Оріхівському напрямку противник тричі намагався наступати в районі Плавнів, але безуспішно.

У Придніпровському напрямку наступальних дій не зафіксовано.