ВСУ отбили 125 атак врага: что происходит на ключевых направлениях фронта

Общая ситуация на фронте

По состоянию на 22:00 17 декабря с начала суток зафиксировано 125 боевых столкновении.

Украинские защитники продолжают сдерживать давление противника, не позволяя ему продвинуться вглубь территории и нанося огневое поражение по силам вторжения.

В течение дня российская армия нанесла 28 авиационных ударов, применив 82 управляемые авиабомбы.

Кроме того, противник использовал 3145 дронов-камикадзе и осуществил 2233 обстрела позиций украинских подразделении и населенных пунктов.

Ситуация на севере и востоке

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские военные отразили три штурмовых попытки. Зафиксировано 115 обстрелов, семь из которых были произведены с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз атаковал позиции ВСУ в районах Лимана, Одрадного, Довгенького и в направлении Избицкого.

В Купянском направлении зафиксированы две попытки наступления в сторону Песчаного и Глушковки.

На Лиманском направлении произошло 11 атак в районах Нововодяного, Колодца, Дробышево, Новоселовки и в направлении Чернещины.

На Славянском направлении украинские силы отразили четыре штурма возле Серебрянки, Северска и Переездного.

На Краматорском направлении боестолкновений не зафиксировано.

Наиболее напряженные направления

На Константиновском направлении противник 16 раз пытался прорвать оборону в районах Александро-Шультино, Клебан-Быка, Плещеевки, Русина Яра, а также в сторону Константиновки и Софиевки.

Самая высокая активность зафиксирована на Покровском направлении, где с начала суток произошло 37 атак. Бои велись в районах Шахово, Родинского, Красного Лимана, Мирнограда, Покровска, Котлино, Удачного, Молодежного, Дачного и в направлении Новопавловки. В отдельных локациях боевые действия продолжаются.

По предварительным данным, на этом направлении обезврежены 78 оккупантов, из них 42 безвозвратно. Также уничтожены танк, три артиллерийские системы, 35 БпЛА, шесть единиц автомобильной техники и наземный роботизированный комплекс. Поражены 12 укрытии личного состава и боеприпасов.

Юг и другие участки

В Александровском направлении противник девять раз атаковал позиции ВСУ в районах Александрограда, Сосновки, Сладкого, Привольного, Красногорского и в сторону Доброполья. Одно боестолкновение продолжается.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано десять атак в районе Гуляйполя и в сторону Варваровки.

На Ореховском направлении противник трижды пытался наступать в районе Плавнов, но безуспешно.

В Приднепровском направлении наступательных действий не зафиксировано.