ЗСУ вгатили по залізничному мосту у РФ і складах окупантів на Донеччині

У Генштабі повідомили, що підрозділи Сил оборони України уразили низку об'єктів, які російська армія використовує для забезпечення своїх військ.

Зокрема, у районі населеного пункту Слобода-Селецька Брянської області Росії зафіксували ураження залізничного мосту через річку Унеча.

Цей удар має ускладнити залізничні перевезення для російських окупаційних військ. Йдеться, зокрема, про постачання боєприпасів, пального та військової техніки.

На тимчасово окупованій території Донецької області українські військові атакували склади матеріально-технічних засобів російської армії. Ураження зафіксували в районах Новоандріївки, Микільського та Маріуполя.

Крім того, поблизу Малинівки на Донеччині Сили оборони уразили пункт управління безпілотниками противника.

"Робота по ключових цілях РФ триватиме до повного припинення збройної агресії росії проти України", - наголосили у Генштабі.

