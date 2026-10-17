ВСУ ударили по железнодорожному мосту в РФ и складам окупантов в Донецкой области

Украинские военные 16 октября и в ночь на 17 октября поразили железнодорожный мост через реку Унеча в России, а на Донбассе - склады и пункт управления БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
В Генштабе сообщили, что подразделения Сил обороны Украины поразили ряд объектов, используемых российской армией для обеспечения своих войск.
В частности, в районе населенного пункта Слобода-Селецка Брянской области России зафиксировали поражение железнодорожного моста через реку Унеча.
Этот удар должен усложнить железнодорожные перевозки для русских оккупационных войск. Речь идет, в частности, о поставках боеприпасов, горючего и военной техники.
На временно оккупированной территории Донецкой области украинские военные атаковали склады материально-технических средств российской армии. Поражение было зафиксировано в районах Новоандреевки, Никольского и Мариуполя.
Кроме того, вблизи Малиновки Донецкой области Силы обороны поразили пункт управления беспилотниками противника.
"Работа по ключевым целям РФ будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины", - подчеркнули в Генштабе.
Напомним, в ночь на 16 октября 2026 года Силы обороны Украины поразили радиолокационную станцию 55Ж6У "Небо-У" вблизи населенного пункта Магры в Краснодарском крае РФ.
Кроме того, 13 октября и ночью на 14 октября Силы обороны Украины поразили на Донетчине место хранения, подготовки и запуска российских ударных беспилотников в районе Донецка. Также под удар попали склады материально-технических средств оккупантов вблизи Поповой Балки и Горняка.