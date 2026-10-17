ВСУ ударили по железнодорожному мосту в РФ и складам окупантов в Донецкой области

В Генштабе сообщили, что подразделения Сил обороны Украины поразили ряд объектов, используемых российской армией для обеспечения своих войск.

В частности, в районе населенного пункта Слобода-Селецка Брянской области России зафиксировали поражение железнодорожного моста через реку Унеча.

Этот удар должен усложнить железнодорожные перевозки для русских оккупационных войск. Речь идет, в частности, о поставках боеприпасов, горючего и военной техники.

На временно оккупированной территории Донецкой области украинские военные атаковали склады материально-технических средств российской армии. Поражение было зафиксировано в районах Новоандреевки, Никольского и Мариуполя.

Кроме того, вблизи Малиновки Донецкой области Силы обороны поразили пункт управления беспилотниками противника.

"Работа по ключевым целям РФ будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины", - подчеркнули в Генштабе.