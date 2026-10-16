Сили оборони уразили РЛС "Небо-У" за 100 мільйонів доларів

Сили оборони вночі уразили у Краснодарському краї дорогу російську далекобійну станцію "Небо-У", яка виявляє літаки та ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Станцію 55Ж6У "Небо-У" уразили у ніч на 16 жовтня 2026 року в районі населеного пункту Магри Краснодарського краю Росії. Це зробили підрозділи Сил оборони України.

За описом Генштабу, "Небо-У" - це далекобійна радіолокаційна станція (РЛС). Вона виявляє повітряні цілі й стежить за ними, зокрема за літаками, крилатими та балістичними ракетами.

У відомстві пояснюють, що ураження таких засобів знижує можливості ворога контролювати повітряний простір і вчасно виявляти цілі. Орієнтовна вартість станції - близько 100 мільйонів доларів.

"Робота по ключових військових об'єктах російського агресора триває", - додали у Генштабі.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський заявив, що бомбардувальники Су-34, уражені "Нептуном" на аеродромі "Борисоглєбськ", готувалися до нових ударів по Україні.

Він додав, що Росія затягує війну, тому далекобійні операції України триватимуть.