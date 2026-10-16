ua en ru
Пт, 16 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Сили оборони уразили РЛС "Небо-У" за 100 мільйонів доларів

13:45 16.10.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Чупровська
Сили оборони уразили РЛС "Небо-У" за 100 мільйонів доларів Фото: Уражено РЛС за 100 мільйонів доларів (росЗМІ)
Додати як бажане джерело в Google

Сили оборони вночі уразили у Краснодарському краї дорогу російську далекобійну станцію "Небо-У", яка виявляє літаки та ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Станцію 55Ж6У "Небо-У" уразили у ніч на 16 жовтня 2026 року в районі населеного пункту Магри Краснодарського краю Росії. Це зробили підрозділи Сил оборони України.

За описом Генштабу, "Небо-У" - це далекобійна радіолокаційна станція (РЛС). Вона виявляє повітряні цілі й стежить за ними, зокрема за літаками, крилатими та балістичними ракетами.

У відомстві пояснюють, що ураження таких засобів знижує можливості ворога контролювати повітряний простір і вчасно виявляти цілі. Орієнтовна вартість станції - близько 100 мільйонів доларів.

"Робота по ключових військових об'єктах російського агресора триває", - додали у Генштабі.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський заявив, що бомбардувальники Су-34, уражені "Нептуном" на аеродромі "Борисоглєбськ", готувалися до нових ударів по Україні.

Він додав, що Росія затягує війну, тому далекобійні операції України триватимуть.

Також ми писали, що Зеленський в інтерв'ю Financial Times заявив: заборону на удари по російських нафтопереробних заводах знято.

За його словами, Україна три дні не била по російській енергетиці через побажання Вашингтона, а Росія в цей час продовжувала атакувати українські енергооб'єкти.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Україна Війна в Україні
Новини
Зеленський уперше зустрівся з прем’єром Угорщини Мадяром
Зеленський уперше зустрівся з прем’єром Угорщини Мадяром
Аналітика
"Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна "Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів