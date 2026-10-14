ЗСУ вгатили по складах РФ і базі ударних дронів на Донбасі

Українські військові завдали ударів по військових об'єктах РФ на Донеччині 13 жовтня та в ніч на 14 жовтня. Серед цілей були місце запуску БПЛА і склади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

За даними військових, в районі Донецька було уражено місце, де російські окупанти зберігали ударні безпілотники, готували їх до застосування та запускали.

"Системне ураження таких об'єктів спрямоване на зменшення спроможності російського агресора завдавати уражень цивільній інфраструктурі на території України", - пояснили в Генштабі.

Крім того, Сили оборони атакували склади матеріально-технічних засобів російських підрозділів. Вони розташовані в районах Попової Балки та Гірника Донецької області.

"Робота по ключових військових цілях російського агресора триває", - підсумовується в повідомленні.