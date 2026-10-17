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ЗСУ вгатили по залізничному мосту у РФ і складах окупантів на Донеччині

13:29 17.10.2026 Сб
2 хв
aimg Марія Науменко
ЗСУ вгатили по залізничному мосту у РФ і складах окупантів на Донеччині Фото: український військовий з безпілотником "Лелека" (Getty Images)
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Українські військові 16 жовтня та в ніч на 17 жовтня уразили залізничний міст через річку Унеча в Росії, , а на Донеччині - склади та пункт управління БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

У Генштабі повідомили, що підрозділи Сил оборони України уразили низку об'єктів, які російська армія використовує для забезпечення своїх військ.

Зокрема, у районі населеного пункту Слобода-Селецька Брянської області Росії зафіксували ураження залізничного мосту через річку Унеча.

Цей удар має ускладнити залізничні перевезення для російських окупаційних військ. Йдеться, зокрема, про постачання боєприпасів, пального та військової техніки.

На тимчасово окупованій території Донецької області українські військові атакували склади матеріально-технічних засобів російської армії. Ураження зафіксували в районах Новоандріївки, Микільського та Маріуполя.

Крім того, поблизу Малинівки на Донеччині Сили оборони уразили пункт управління безпілотниками противника.

"Робота по ключових цілях РФ триватиме до повного припинення збройної агресії росії проти України", - наголосили у Генштабі.

Нагадуємо, у ніч на 16 жовтня 2026 року Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію 55Ж6У "Небо-У" поблизу населеного пункту Магри в Краснодарському краї РФ.

Крім того, 13 жовтня та в ніч на 14 жовтня Сили оборони України уразили на Донеччині місце зберігання, підготовки та запуску російських ударних безпілотників у районі Донецька. Також під удар потрапили склади матеріально-технічних засобів окупантів поблизу Попової Балки та Гірника.

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