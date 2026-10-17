ВСУ ударили по железнодорожному мосту в РФ и складам окупантов в Донецкой области

Додати як бажане джерело в Google

Украинские военные 16 октября и в ночь на 17 октября поразили железнодорожный мост через реку Унеча в России, а на Донбассе - склады и пункт управления БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В Генштабе сообщили, что подразделения Сил обороны Украины поразили ряд объектов, используемых российской армией для обеспечения своих войск. В частности, в районе населенного пункта Слобода-Селецка Брянской области России зафиксировали поражение железнодорожного моста через реку Унеча. Этот удар должен усложнить железнодорожные перевозки для русских оккупационных войск. Речь идет, в частности, о поставках боеприпасов, горючего и военной техники. На временно оккупированной территории Донецкой области украинские военные атаковали склады материально-технических средств российской армии. Поражение было зафиксировано в районах Новоандреевки, Никольского и Мариуполя. Кроме того, вблизи Малиновки Донецкой области Силы обороны поразили пункт управления беспилотниками противника. "Работа по ключевым целям РФ будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины", - подчеркнули в Генштабе.