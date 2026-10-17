ua en ru
Сб, 17 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ВСУ ударили по железнодорожному мосту в РФ и складам окупантов в Донецкой области

13:29 17.10.2026 Сб
2 мин
aimg Мария Науменко
ВСУ ударили по железнодорожному мосту в РФ и складам окупантов в Донецкой области Фото: украинский военный с беспилотником "Лелека" (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Украинские военные 16 октября и в ночь на 17 октября поразили железнодорожный мост через реку Унеча в России, а на Донбассе - склады и пункт управления БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В Генштабе сообщили, что подразделения Сил обороны Украины поразили ряд объектов, используемых российской армией для обеспечения своих войск.

В частности, в районе населенного пункта Слобода-Селецка Брянской области России зафиксировали поражение железнодорожного моста через реку Унеча.

Этот удар должен усложнить железнодорожные перевозки для русских оккупационных войск. Речь идет, в частности, о поставках боеприпасов, горючего и военной техники.

На временно оккупированной территории Донецкой области украинские военные атаковали склады материально-технических средств российской армии. Поражение было зафиксировано в районах Новоандреевки, Никольского и Мариуполя.

Кроме того, вблизи Малиновки Донецкой области Силы обороны поразили пункт управления беспилотниками противника.

"Работа по ключевым целям РФ будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины", - подчеркнули в Генштабе.

Напомним, в ночь на 16 октября 2026 года Силы обороны Украины поразили радиолокационную станцию 55Ж6У "Небо-У" вблизи населенного пункта Магры в Краснодарском крае РФ.

Кроме того, 13 октября и ночью на 14 октября Силы обороны Украины поразили на Донетчине место хранения, подготовки и запуска российских ударных беспилотников в районе Донецка. Также под удар попали склады материально-технических средств оккупантов вблизи Поповой Балки и Горняка.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вооруженные силы Украины Российская Федерация Украина фронт Донецкая область
Новости
Трамп приостановил санкции против России, которые продвигал Линдси Грэм
Трамп приостановил санкции против России, которые продвигал Линдси Грэм
Аналитика
"Глаза" разведки: как работают дроны-разведчики в Украине и смогут ли летать без операторов
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина "Глаза" разведки: как работают дроны-разведчики в Украине и смогут ли летать без операторов