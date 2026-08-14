ЗСУ вгатили по великому складу Wildberries за 150 км від Москви

У Тверській області Росії дрон пошкодив склад Wildberries.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Тверської області Віталія Корольова.
Голова Тверської області Віталій Корольов розповів, що стіну складського приміщення Wildberries пошкодило "уламками безпілотника". За його словами, це сталося у Калінінському окрузі регіону.
На підприємстві після влучання уламків виникло задимлення. Його уже ліквідували.
Корольов також повідомив, що працівники складу не постраждали внаслідок атаки.
Згідно з повідомленнями росЗМІ, мова йде про логістичний комплекс Wildberries в особливій економічній зоні "Еммаус" (Емаус) Калінінського округу Тверської області, за 150 км від Москви.
Перша черга складського комплексу площею 77 тисяч квадратних метрів була введена в експлуатацію 30 квітня 2026 року, а після завершення будівництва загальна площа об'єкта повинна скласти 150 тисяч квадратних метрів.
Нагадаємо, супутниковий знімок показав наслідки удару по складу Wildberries у Башкортостані - вогонь знищив майже 30 тисяч квадратних метрів будівлі, приблизно п'яту частину всього комплексу.
За оцінками аналітиків, цей об'єкт став уже 21-м логістичним центром компанії в Росії, пошкодженим або знищеним з 18 липня.
Тим часом цієї ж ночі дрони атакували Москву та Ленінградську область - зафіксовано пошкодження та пожежу в районі порту Усть-Луга.
За даними влади регіону, протиповітряна оборона збила понад пів сотні безпілотників.