ВСУ ударили по большому складу Wildberries в 150 км от Москвы

Что известно о повреждении состава

Глава Тверской области Виталий Королев рассказал, что стену складского помещения Wildberries повредило "обломками беспилотника". По его словам, это произошло в Калининском округе региона.

На предприятии после попадания обломков возникло задымление. Его уже ликвидировали.

Королев также сообщил, что работники склада не пострадали в результате атаки.

Согласно сообщениям росСМИ, речь идет о логистическом комплексе Wildberries в особой экономической зоне "Эммаус" (Эмаус) Калининского округа Тверской области, в 150 км от Москвы.

Первая очередь складского комплекса площадью 77 тысяч квадратных метров была введена в эксплуатацию 30 апреля 2026, а после завершения строительства общая площадь объекта должна составить 150 тысяч квадратных метров.

Атаки на склады Wildberries в России: что происходило раньше

Напомним, спутниковый снимок показал последствия удара по составу Wildberries в Башкортостане - огонь уничтожил почти 30 тысяч квадратных метров здания, примерно пятую часть всего комплекса.