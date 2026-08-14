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ВСУ ударили по большому складу Wildberries в 150 км от Москвы

08:54 14.08.2026 Пт
2 мин
Площадь объекта должна была достигнуть 150 тысяч квадратных метров
aimg Елена Чупровская
Фото: под атакой оказался большой состав логистической компании (росСМИ)

В Тверской области России дрон повредил склад Wildberries.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Тверской области Виталия Королева.

Что известно о повреждении состава

Глава Тверской области Виталий Королев рассказал, что стену складского помещения Wildberries повредило "обломками беспилотника". По его словам, это произошло в Калининском округе региона.

На предприятии после попадания обломков возникло задымление. Его уже ликвидировали.

Королев также сообщил, что работники склада не пострадали в результате атаки.

Согласно сообщениям росСМИ, речь идет о логистическом комплексе Wildberries в особой экономической зоне "Эммаус" (Эмаус) Калининского округа Тверской области, в 150 км от Москвы.

Первая очередь складского комплекса площадью 77 тысяч квадратных метров была введена в эксплуатацию 30 апреля 2026, а после завершения строительства общая площадь объекта должна составить 150 тысяч квадратных метров.

Атаки на склады Wildberries в России: что происходило раньше

Напомним, спутниковый снимок показал последствия удара по составу Wildberries в Башкортостане - огонь уничтожил почти 30 тысяч квадратных метров здания, примерно пятую часть всего комплекса.

По оценкам аналитиков, этот объект стал уже 21-м логистическим центром компании в России, поврежденным или уничтоженным с 18 июля.

Тем временем этой ночью дроны атаковали Москву и Ленинградскую область - зафиксированы повреждения и пожар в районе порта Усть-Луга.

По данным властей региона, противовоздушная оборона сбила более полусотни беспилотников.

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