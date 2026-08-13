Збитки Wildberries від ударів ЗСУ по складах сягнули бюджету цілого регіону
Найбільший російський маркетплейс Wildberries зіткнувся з масштабними втратами після серії ударів по його складській інфраструктурі. За оцінкою аналітиків, компанія вже втратила значну частину складських потужностей, а вартість знищених товарів обчислюється мільярдами доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.
За останніми даними аналітиків Data Insight, щонайменше 12 великих складських комплексів практично повністю знищені. Після ударів компанія втратила близько третини своїх складських потужностей.
Сергій Семко з Data Insight заявив The New York Times, що у Wildberries "практично не залишилося великих складів".
Wildberries є найбільшим російським маркетплейсом: компанія має майже 100 тисяч пунктів видачі замовлень, а щорічний обсяг продажів оцінюється приблизно 74 мільярди доларів.
Втрати масштабом у регіон РФ
Масштаб збитків можна оцінити через порівняння з бюджетами російських регіонів.
На сьогодні втрати компанії через атаки складають близька 6 млрд доларів, а це майже стільки ж, скільки річний бюджет Красноярського краю. Збитки Wildberries приблизно у 1,6 раза перевищують річний бюджет Іркутської області.
Для Смоленської чи Пензенської областей ця сума майже в чотири рази більша, а для Калмикії, Єврейської автономної області або Ненецького автономного округу - у 14–17 разів.
Грошей немає, але тримайтесь
Через знищення товарів постраждали не лише складські потужності маркетплейсу, а й продавці, продукція яких там зберігалася. Близьке до Кремля джерело Reuters заявило, що в російському бюджеті немає сотень мільярдів рублів, необхідних для повноцінної допомоги селерам.
На фінансову ситуацію РФ додатково тиснуть витрати на війну. Дефіцит федерального бюджету за січень–липень досяг 78 млрд доларів, а військові витрати можуть перевищити початковий план на 40%.
Контекст новини
ЗСУ систематично знищують склади Wildberries. Наприклад, 7 серпня дрони атакували логістичний комплекс компанії в Єкатеринбурзі - місті, розташованому за понад 1700 км від кордону з Україною.
А через кілька днів ЗМІ повідомили, що після атак ЗСУ на маркетплейсі рекордно впали продажі військових товарів - лише за три місяці через Wildberries продали бронежилетів, дронів та іншого спорядження на 1,646 млрд рублів.
Проблеми у компанії накопичуються не лише через атаки. Найбільші держбанки Росії - "Сбер" і "ВТБ" - фіксують погіршення якості кредитних портфелів, і зростають проблеми серед клієнтів маркетплейсів, зокрема Wildberries, де дедалі більше позичальників звертаються щодо реструктуризації боргів.