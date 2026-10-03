ЗСУ вгатили по розрахунках "Іскандерів" на Брянщині, - Зеленський

За словами глави держави, бійці ЗСУ завжди знаходять нові способи, щоб поквитатися з ворогом за обстріли мирних українських міст та сіл.

Зеленський наголосив, що цього разу під далекобійні удари Сил оборони потрапила низка важливих російських об'єктів.

"Наші санкції досягли Самарського регіону, позицій окупантів із розрахунків "іскандерів" у Брянському регіоні", - заявив Зеленський.

Ба більше, він дододав, що ЗСУ мають нові успіхи і в Чорному морі, однак поки не розкрив, про що саме йдеться.

"Дякую всім залученим підрозділам за влучність і системну роботу. Росія має зупинити свою неадекватну ескалацію", - зауважив глава держави.

Зеленський відреагував на нові удари РФ по Україні

Президент наголосив, що ворог продовжує перетворювати українську інфраструктуру та все, що підтримує звичайне життя, на свої мішені.

"Зранку в Києві "шахед" ударив по Північному мосту. Протягом ночі під російськими атаками були житлові будинки, залізниця та енергетика у багатьох регіонах. У Чорноморську дроном вдарили по судну", - підтвердив Зеленський.

Він також додав, що Сили оборони України продовжать робити все можливе, щоб російська воєнна машина зупинилася якомога швидше.