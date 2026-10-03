ВСУ ударили по расчетам "Искандеров" на Брянщине, - Зеленский

По словам главы государства, бойцы ВСУ всегда находят новые способы поквитаться с врагом за обстрелы мирных украинских городов и сел.

Зеленский подчеркнул, что в этот раз под дальнобойные удары Сил обороны попал ряд важных российских объектов.

"Наши санкции достигли Самарского региона, позиций оккупантов из расчетов "искандеров" в Брянском регионе", - заявил Зеленский.

Более того, он добавил, что ВСУ добились новых успехов и в Черном море, однако пока не раскрыл, о чем именно идет речь.

"Благодарю все привлеченные подразделения за меткость и системную работу. Россия должна остановить свою неадекватную эскалацию", - отметил глава государства.

Зеленский отреагировал на новые удары РФ по Украине

Президент подчеркнул, что враг продолжает превращать украинскую инфраструктуру и все, что поддерживает обычную жизнь, в свои мишени.

"Утром в Киеве "шахед" ударил по Северному мосту. В течение ночи под российскими атаками находились жилые дома, железная дорога и энергетика во многих регионах. В Черноморске дроном ударили по судну", - подтвердил Зеленский.

Он также добавил, что Силы обороны Украины продолжат делать все возможное, чтобы российская военная машина остановилась как можно скорее.