У Московській області прогриміли вибухи, працює ППО (відео)

3 жовтня у Московській області знову пролунали гучні вибухи на тлі нової атаки Сил оборони України на регіон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал " Exilenova+ ".

Мешканці регіону зняли на відео роботу російської протиповітряної оборони та одразу опублікували їх у соціальних мережах.

Так стало відлмл, що ворожа ППО намагалася збити у небі повітряні цілі - на цьому тлі на Московщині прогриміла серія гучних вибухів.

Поки російська влада жодним чином не коментувала нову атаку Сил оборони України на регіон.

Також наразі невідомо, чим ЗСУ били по Московській області цього разу - ракетами чи дронами.

До речі, у ніч проти 3 жовтня українські воїни знову атакували різні регіони країни-агресорки сотнями безпілотників.

Так, у Міноборони РФ заявили про нібито перехоплення та знищення 218 дронів літакового типу.

У ворожому відомстві стверджують, що безпілотники нібито були знешкоджені над територіями:

Астраханської,

Бєлгородської,

Брянської,

Воронезької,

Калузької,

Курської,

Орловської,

Ростовської,

Рязанської,

Смоленської

Тульської областей.

Також у Міноборони РФ заявили про знищення БпЛА над територією Московського регіону, Краснодарського краю, окупованого Криму, а також над акваторіями Азовського та Чорного морів.