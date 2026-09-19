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ЗСУ вгатили по пунктах управління БПЛА та складах РФ

13:30 19.09.2026 Сб
2 хв
aimg Марія Науменко
Фото: український військовий з безпілотником "Лелека" (Getty Images)

18 вересня та в ніч на 19 вересня Сили оборони України уразили низку важливих військових об'єктів російських військ. Серед цілей були пункти управління БПЛА, полігон та склади противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Українські військові уразили пункти управління безпілотниками в районах Луганського та Покровська Донецької області. Також під удар потрапили об'єкти противника поблизу Володимирівки, Вербового, Новопрокопівки, Добропілля та Рівнопілля Запорізької області.

При цьому в районі Новопрокопівки вдалося уразити одразу два пункти управління БПЛА російських військ.

Уражено полігон та склади росіян

Окремою ціллю став полігон "Восточный" у районі тимчасово окупованої Новопетрівки Запорізької області.

Крім того, на Донеччині українські військові уразили російські об'єкти забезпечення. У Рибинському було уражено склад матеріально-технічних засобів, а поблизу Амвросіївки - склад боєприпасів противника.

У Генштабі також повідомили про підтверджений результат попереднього удару.

Йдеться про російську радіолокаційну станцію 80П6 у районі населеного пункту Митюлі Смоленської області РФ. Її пошкодження було зафіксовано внаслідок ураження 17 вересня.

Нагадуємо, в ніч на 18 вересня Сили оборони України уразили наземну станцію управління розвідувально-ударними безпілотниками "Оріон" на аеродромі Саки в тимчасово окупованому Криму. За даними Генштабу, це суттєво обмежило можливості російських військ застосовувати такі дрони на відповідному напрямку.

Також 16 і 17 вересня Сили оборони уразили дві пускові установки ЗРК С-400 у Брянській області, об'єкт запуску ударних БПЛА в районі Донецька та кілька складів РФ.

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