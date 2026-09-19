ЗСУ вгатили по пунктах управління БПЛА та складах РФ

Нагадуємо, в ніч на 18 вересня Сили оборони України уразили наземну станцію управління розвідувально-ударними безпілотниками "Оріон" на аеродромі Саки в тимчасово окупованому Криму. За даними Генштабу, це суттєво обмежило можливості російських військ застосовувати такі дрони на відповідному напрямку.

Також 16 і 17 вересня Сили оборони уразили дві пускові установки ЗРК С-400 у Брянській області, об'єкт запуску ударних БПЛА в районі Донецька та кілька складів РФ.