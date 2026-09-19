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ВСУ ударили по пунктам управления БПЛА и складам РФ

13:30 19.09.2026 Сб
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: украинский военный с беспилотником "Аист" (Getty Images)

18 сентября и ночью на 19 сентября Силы обороны Украины поразили ряд важных военных объектов российских войск. Среди целей были пункты управления БПЛА, полигон и склады противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Украинские военные поразили пункты управления беспилотниками в районах Луганской и Покровской Донецкой области. Также под удар попали объекты противника вблизи Владимировки, Вербового, Новопрокоповки, Доброполья и Ровнополья Запорожской области.

При этом в районе Новопрокоповки удалось поразить сразу два пункта управления БПЛА российских войск.

Поражены полигон и склады россиян

Отдельной целью стал полигон "Восточный" в районе временно оккупированной Новопетровки Запорожской области.

Кроме того, в Донецкой области украинские военные поразили российские объекты обеспечения. В Рыбинском был поражен склад материально-технических средств, а вблизи Амвросиевки – состав боеприпасов противника.

В Генштабе также сообщили о подтвержденном исходе предварительного удара.

Речь идет о российской радиолокационной станции 80П6 в районе населённого пункта Митюли Смоленской области РФ. Ее повреждение было зафиксировано в результате поражения 17 сентября.

Напомним, в ночь на 18 сентября Силы обороны Украины поразили наземную станцию управления разведывательно-ударными беспилотниками "Орион" на аэродроме Саки во временно оккупированном Крыму. По данным Генштаба, это существенно ограничило возможности русских войск применять такие дроны на соответствующем направлении.

16 и 17 сентября Силы обороны поразили две пусковые установки ЗРК С-400 в Брянской области, объект запуска ударных БПЛА в районе Донецка и несколько складов РФ.

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