ЗСУ вдарили по станції керування дронами "Оріон" у Криму, - Генштаб

Сили оборони уразили наземну станцію управління розвідувально-ударними дронами "Оріон" на аеродромі Саки в Криму. Удари також припали на місця пусків БпЛА та склади противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Підрозділи Сил оборони України 17 вересня та в ніч на 18 вересня уразили низку важливих об'єктів російських військ.

Зокрема, у районі Новофедорівки на аеродромі Саки в Криму уражено наземну станцію управління безпілотниками "Оріон". За даними Генштабу, ураження цієї станції суттєво обмежує застосування таких комплексів окупантами на відповідному напрямку.

"Оріон" ("Іноходець") - російський розвідувально-ударний безпілотний комплекс великої тривалості польоту. Він здатен перебувати в повітрі до 24 годин, вести оптико-електронну розвідку на висотах до 7,5 км, а також нести кероване озброєння масою до 200-250 кг.

У районі Донецька Сили оборони уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних дронів. Крім того, на Луганщині підтверджено ураження складу боєприпасів у районі Довжанська та складу матеріально-технічних засобів окупантів поблизу Кипучого.