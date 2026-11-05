ЗСУ вгатили одразу по кількох складах РФ на окупованих територіях

За словами українських воїнів, цього разу вдалося успішно уразити базу зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників, склад дронів, а також ворожу мобільну вогневу група та ремонтні підрозділи РФ.

Генштаб ЗСУ уже оприлюднив весь список атакованих цілей. Так, йдеться про:

місце зберігання, підготовки та запуску ударних БпЛА російської армії поблизу Гвардійського в окупованому Криму;

мобільну вогневу групу противника в районі Донцівки Луганської області;

склад безпілотників російських військ поблизу Мелітополя Запорізької області;

склад боєприпасів окупантів у районі Новоазовська Донецької області;

склад матеріально-технічного забезпечення противника поблизу Прогресу Донецької області;

ремонтно-відновлювальні підрозділи російської армії в районах Талаківки Донецької області та Нижньої Дуванки Луганської області.

Чому це важливо

У Генштабі ЗСУ пояснюють, що саме з позицій у Криму російські війська запускають ударні безпілотники для атак на українські міста та цивільну інфраструктуру.

За словами захисників, знищення таких об'єктів і складів із дронами може знизити інтенсивність повітряних атак противника.