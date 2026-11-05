ВСУ ударили сразу по нескольким складам РФ на оккупированных территориях

По словам украинских воинов, в этот раз удалось успешно поразить базу хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников, склад дронов, а также вражескую мобильную огневую группу и ремонтные подразделения РФ.

Генштаб ВСУ уже обнародовал весь список целей. Так, речь идет о:

месте хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА российской армии вблизи Гвардейского в оккупированном Крыму;

мобильной огневой группе противника в районе Донцовки Луганской области;

складе беспилотников войск РФ вблизи Мелитополя Запорожской области;

складе боеприпасов оккупантов в районе Новоазовска Донецкой области;

складе материально-технического обеспечения противника вблизи Прогресса Донецкой области;

ремонтно-восстановительных подразделениях российской армии в районах Талаковки Донецкой области и Нижней Дуванки Луганской области.

Почему это важно

В Генштабе ВСУ объясняют, что именно с позиций в Крыму российские войска запускают ударные беспилотники для атак на украинские города и гражданскую инфраструктуру.

По словам защитников, уничтожение таких объектов и складов с дронами может снизить интенсивность воздушных атак противника.