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ВСУ ударили сразу по нескольким складам РФ на оккупированных территориях

13:51 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: На ВТО снова гремели взрывы (Getty Images)

За прошедшие сутки и в ночь на 5 ноября Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов российской армии на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ.

По словам украинских воинов, в этот раз удалось успешно поразить базу хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников, склад дронов, а также вражескую мобильную огневую группу и ремонтные подразделения РФ.

Генштаб ВСУ уже обнародовал весь список целей. Так, речь идет о:

  • месте хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА российской армии вблизи Гвардейского в оккупированном Крыму;
  • мобильной огневой группе противника в районе Донцовки Луганской области;
  • складе беспилотников войск РФ вблизи Мелитополя Запорожской области;
  • складе боеприпасов оккупантов в районе Новоазовска Донецкой области;
  • складе материально-технического обеспечения противника вблизи Прогресса Донецкой области;
  • ремонтно-восстановительных подразделениях российской армии в районах Талаковки Донецкой области и Нижней Дуванки Луганской области.

Почему это важно

В Генштабе ВСУ объясняют, что именно с позиций в Крыму российские войска запускают ударные беспилотники для атак на украинские города и гражданскую инфраструктуру.

По словам защитников, уничтожение таких объектов и складов с дронами может снизить интенсивность воздушных атак противника.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что Силы обороны сорвали сразу несколько наступательных операций армии РФ на разных направлениях фронта.

Также мы писали, где именно на поле боя ВСУ смогли прорваться вперед в течение нескольких последних суток.

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