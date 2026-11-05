ВСУ ударили сразу по нескольким складам РФ на оккупированных территориях

За прошедшие сутки и в ночь на 5 ноября Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов российской армии на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ.
По словам украинских воинов, в этот раз удалось успешно поразить базу хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников, склад дронов, а также вражескую мобильную огневую группу и ремонтные подразделения РФ.
Генштаб ВСУ уже обнародовал весь список целей. Так, речь идет о:
В Генштабе ВСУ объясняют, что именно с позиций в Крыму российские войска запускают ударные беспилотники для атак на украинские города и гражданскую инфраструктуру.
По словам защитников, уничтожение таких объектов и складов с дронами может снизить интенсивность воздушных атак противника.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что Силы обороны сорвали сразу несколько наступательных операций армии РФ на разных направлениях фронта.
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