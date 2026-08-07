ВСУ ударили по месту хранения и запуска дронов в Крыму и вражеской РЛС

Минувшей ночью Силы обороны Украины нанесли удары по нескольких важных российских объектах на временно оккупированных территориях. В частности, под удары попали вражеская РЛС раннего обнаружения, а также ретрансляторы дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ.

По словам украинских бойцов, радиолокационную станцию раннего обнаружения удалось "подловить" возле Оленевки в Крыму.

Более того, под удары ВСУ попало место хранения, подготовки и пуска ударных БпЛА в районе Гвардейского. Оно также расположена на полуострове.

"Подтверждено поражение двух наземных ретрансляторов управления ударными БпЛА типа "Герань"/"Гербера" - в Оленевке (АР Крым) и Железном Порту (Херсонская область)", - сказано в заявлении Генштаба.

Что важно понимать, наземные ретрансляторы враг активно использует для обеспечения устойчивой связи и передачи команд между операторами и ударными беспилотными летательными аппаратами. Благодаря им, россияне могут увеличивать дальность своих ударов.

Также Силы обороны Украины успешно атаковали склад горюче-смазочных материалов противника в районе Мелитополе и ремонтное подразделение оккупационных войск вблизи Акимовки Запорожской области.