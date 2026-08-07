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На аеродромі "Гвардійське" у Криму вирують масштабні пожежі

09:32 07.08.2026 Пт
2 хв
Уночі там прогриміли потужні вибухи
aimg Юлія Капітонова
На аеродромі "Гвардійське" у Криму вирують масштабні пожежі Фото: Наразі відомо про два окремі осередки займання (росЗМІ)
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Уночі 7 серпня військовий аеродром "Гвардійське" в тимчасово окупованому Криму охопили потужні пожежі після серії гучних вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Telegram-каналу "Крымский ветер".

За словами мешканців півострова, вони чули звуки влучань по аеродрому з 03:30 до 03:39 та з 04:34 до 04:47.

"Пожежа дуже сильна, її видно за кілька кілометрів - вона освітлює навколишню територію", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, зазначається, що загалом спостерігаються одразу два осередки пожежі.

Згідно з останніми даними, на території об'єкта горить склад паливно-мастильних матеріалів. Також там досі доволі гучно, адже чути детонацію боєприпасів.

На аеродромі &quot;Гвардійське&quot; у Криму вирують масштабні пожежі

У Криму горить аеродром "Гвардійське" (Фото: @Crimeanwind)

Варто зазначити, що аеродром "Гвардійське" у Криму російські загарбники активно використовують для запуску ударних безпілотників типу "Шахед" по території України.

На аеродромі &quot;Гвардійське&quot; у Криму вирують масштабні пожежі

У Криму горить аеродром "Гвардійське" (Фото: @Crimeanwind)

Також уночі стало відомо, що у Феодосії було зафіксовано влучання, ймовірно, по скупченню техніки в районі колишнього 13-го військового містечка на Керченському шосе. Спочатку в мережі ширилася інформація про те, що під удар ЗСУ потрапила місцева нафтобаза, однак згодом її спростували.

Ба більше, вказано, що в Малоріченському поблизу Алушти було чутно чотири потужні вибухи. Неподалік знаходиться велика підстанція.

До речі, вночі 7 серпня Сили оборони України завдали ударів по склад Wildberries в Єкатеринбурзі.

Також ми розповідали, як українська ППО відбивала нову дронову атаку Росії минулої ночі.

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Крим Збройні сили України Пожежа Війна Росії проти України Атака дронів
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