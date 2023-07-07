ЗСУ ведуть наступ на трьох напрямках фронту та знищують озброєння окупантів, - ISW

Українські війська ведуть наступальні дії на Бахмутському, Донецькому та Запорізькому напрямках. ЗСУ просунулися до західної околиці Кліщіївки, приблизно за 5 кілометрів на південний захід від Бахмута.

Також є успіх на заході Донецької області на південь від Великої Новосілки та в районі Оріхова на заході Запорізької області.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що лише за минулу добу українські сили знищили шість російських складів боєприпасів на Таврійському напрямку і підтвердила, що удар по Макіївці 4 липня був ефективним прикладом знищення російської артилерії та техніки

Основні висновки:

Російські та українські війська провели наземні атаки вздовж лінії Сватове-Кремінна.

Візуальні докази підтверджують, що станом на 6 липня українські сили просунулися на південний захід від Бахмута.

Російські війська продовжували наземні атаки в районі Бахмута та Авдіївки-Донецька.

Українські війська проводили контрнаступальні операції вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями та на заході Запорізької області.

Окупаційна влада продовжує спроби насильницької асиміляції українських правових і культурних традицій у російську систему на окупованих територіях.

ЗСУ мають успіх в районі Кліщіївки

Українські війська просуваються на північному та південному флангах біля Бахмута. Надходить інформація про часткові успіхи в районі Кліщіївки, а російська пропаганда розганяє паніку про те, що окупанти нібито змушені відступати.

Раніше військовий експерт Олександр Мусієнко розповів про тактичне значення Кліщіївки.

Про бої на південь від Бахмута і про те, чи варто чекати на його швидке звільнення, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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