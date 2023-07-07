ЗСУ ведуть наступ на трьох напрямках фронту та знищують озброєння окупантів, - ISW

Українські військові продовжують вести наступальні дії на трьох ділянках фронту. Вони знищують позиції окупантів та їх озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Українські війська ведуть наступальні дії на Бахмутському, Донецькому та Запорізькому напрямках. ЗСУ просунулися до західної околиці Кліщіївки, приблизно за 5 кілометрів на південний захід від Бахмута.
Також є успіх на заході Донецької області на південь від Великої Новосілки та в районі Оріхова на заході Запорізької області.
Заступник міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що лише за минулу добу українські сили знищили шість російських складів боєприпасів на Таврійському напрямку і підтвердила, що удар по Макіївці 4 липня був ефективним прикладом знищення російської артилерії та техніки
Російські та українські війська провели наземні атаки вздовж лінії Сватове-Кремінна.
Візуальні докази підтверджують, що станом на 6 липня українські сили просунулися на південний захід від Бахмута.
Російські війська продовжували наземні атаки в районі Бахмута та Авдіївки-Донецька.
Українські війська проводили контрнаступальні операції вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями та на заході Запорізької області.
Окупаційна влада продовжує спроби насильницької асиміляції українських правових і культурних традицій у російську систему на окупованих територіях.
ЗСУ мають успіх в районі Кліщіївки
Українські війська просуваються на північному та південному флангах біля Бахмута. Надходить інформація про часткові успіхи в районі Кліщіївки, а російська пропаганда розганяє паніку про те, що окупанти нібито змушені відступати.
Раніше військовий експерт Олександр Мусієнко розповів про тактичне значення Кліщіївки.
Про бої на південь від Бахмута і про те, чи варто чекати на його швидке звільнення, - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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