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ВСУ ведут наступление на трех направлениях фронта и уничтожают вооружение оккупантов, - ISW

Фото: ВСУ ведут наступление на трех направлениях фронта и уничтожают вооружение оккупантов (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные продолжают вести наступательные действия на трех участках фронта. Они уничтожают позиции оккупантов и их вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Института изучения войны (ISW).

Украинские войска ведут наступательные действия в Бахмутском, Донецком и Запорожском направлениях. ВСУ продвинулись к западной окраине Клещиевки, примерно в 5 километрах юго-западнее Бахмута.

Также есть успех на западе Донецкой области южнее Великой Новоселки и в районе Орехова на западе Запорожской области.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что только за минувшие сутки украинские силы уничтожили шесть российских складов боеприпасов на Таврическом направлении и подтвердили, что удар по Макеевке 4 июля был эффективным примером уничтожения российской артиллерии и техники.

Основные выводы:

Российские и украинские войска провели наземные атаки вдоль линии Сватово-Кременной.

Визуальные доказательства подтверждают, что по состоянию на 6 июля украинские силы продвинулись юго-западнее Бахмута.

Российские войска продолжали наземные атаки в районе Бахмута и Авдеевки-Донецка.

Украинские войска проводили контрнаступательные операции вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями и на западе Запорожской области.

Оккупационные власти продолжают попытки насильственной ассимиляции украинских правовых и культурных традиций в российскую систему на оккупированных территориях.

ВСУ имеют успех в районе Клищиевки

Украинские войска продвигаются на северном и южном флангах у Бахмута. Поступает информация о частичных успехах в районе Клищиевки, а российская пропаганда разгоняет панику о том, что оккупанты якобы вынуждены отступать.

Ранее военный эксперт Александр Мусиенко рассказал о тактическом значении Клищиевки.

О боях к югу от Бахмута и о том, стоит ли ждать его скорого увольнения, - читайте в материале РБК-Украина.

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Война России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ