ЗСУ ведуть наступ на п'яти напрямках і завдали ракетних ударів по тилу окупантів, - ISW

Українські військові ведуть наступальні дії на п'яти ділянках фронту і досягли успіхів на деяких напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Як показують геолокаційні кадри, українські сили просунулися на Бахмутському напрямку: на південний захід від Берхівки, на захід від Ягідного і на південний захід від Бахмута.
Окрім цього ЗСУ провели серію ракетних ударів по російських тилових позиціях уздовж усього фронту. Зокрема було завдано ударів по складу боєприпасів у Макіївці Донецької області. Окрім цього зафіксовано українські удари по російських позиціях поблизу Дебальцевого та по залізничній станції в Ясинуватій.
Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний розповів, що його дратують коментарі про те, що контрнаступ відбувається повільніше, ніж очікувалося.
"Це не шоу, яке весь світ дивиться і на яке робить ставки чи щось таке. Кожен день, кожен метр дається кров'ю", - заявив головнокомандувач.
Українські військові ведуть активні наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському і Бердянському напрямках. За останній тиждень ЗСУ звільнили ще 9 кв. км на сході та 28,4 кв. км на півдні.
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