ЗСУ ведуть наступ на п'яти напрямках і завдали ракетних ударів по тилу окупантів, - ISW

Як показують геолокаційні кадри, українські сили просунулися на Бахмутському напрямку: на південний захід від Берхівки, на захід від Ягідного і на південний захід від Бахмута.

Окрім цього ЗСУ провели серію ракетних ударів по російських тилових позиціях уздовж усього фронту. Зокрема було завдано ударів по складу боєприпасів у Макіївці Донецької області. Окрім цього зафіксовано українські удари по російських позиціях поблизу Дебальцевого та по залізничній станції в Ясинуватій.

Ключові висновки ISW:

За повідомленнями, 5 липня українські війська провели контрнаступальні операції на п'яти ділянках фронту і досягли успіхів на деяких напрямках.

Вночі та вдень 5 липня українські війська завдали низку ракетних ударів по тилових позиціях росіян уздовж усього фронту.

Росія, ймовірно, продовжує створювати інформаційні умови для можливого нападу на ЗАЕС під фальшивим прапором, але наразі малоймовірно, що це може призвести до радіологічного інциденту.

Українські офіційні особи повідомили, що Росія продовжує закуповувати іранські безпілотники Shahed та створює умови для виробництва цих безпілотників у Росії за сприяння Ірану.

Президент Китаю Сі Цзіньпін особисто застеріг президента Росії Володимира Путіна від погроз застосувати ядерну зброю в Україні під час свого візиту до Москви наприкінці березня.

Російські та українські війська продовжили наземні обстріли на лінії Авдіївка-Донецьк.

Російські чиновники створюють інформаційні приводи для перенесення регіональних виборів в окупованій Україні, ймовірно, через побоювання щодо успішних українських контрнаступів.

Контрнаступ ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний розповів, що його дратують коментарі про те, що контрнаступ відбувається повільніше, ніж очікувалося.

"Це не шоу, яке весь світ дивиться і на яке робить ставки чи щось таке. Кожен день, кожен метр дається кров'ю", - заявив головнокомандувач.

Українські військові ведуть активні наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському і Бердянському напрямках. За останній тиждень ЗСУ звільнили ще 9 кв. км на сході та 28,4 кв. км на півдні.

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