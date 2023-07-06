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ВСУ ведут наступление на пяти направлениях и нанесли ракетные удары по тылу оккупантов, - ISW

Фото: ВСУ ведут контрнаступление на пяти направлениях фронта (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные ведут наступательные действия на пяти участках фронта и добились успехов на некоторых направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Как показывают геолокационные кадры, украинские силы продвинулись на Бахмутском направлении: юго-западнее Берховки, западнее Ягодного и юго-западнее Бахмута.

Кроме этого, ВСУ провели серию ракетных ударов по российским тыловым позициям вдоль всего фронта. В частности, были нанесены удары по составу боеприпасов в Макеевке Донецкой области. Кроме этого, зафиксированы украинские удары по российским позициям вблизи Дебальцево и по железнодорожной станции в Ясиноватой.

Ключевые выводы ISW:

  • По сообщениям, 5 июля украинские войска провели контрнаступательные операции на пяти участках фронта и добились успехов на некоторых направлениях.
  • Ночью и днем 5 июля украинские войска нанесли ряд ракетных ударов по тыловым позициям россиян вдоль всего фронта.
  • Россия, вероятно, продолжает создавать информационные условия для возможного нападения на ЗАЭС под фальшивым флагом, но маловероятно, что это может привести к радиологическому инциденту.
  • Украинские официальные лица сообщили, что Россия продолжает закупать иранские беспилотники Shahed и создает условия для производства этих беспилотников у России при содействии Ирану.
  • Президент Китая Си Цзиньпин лично предостерег президента России Владимира Путина от угроз применения ядерного оружия в Украине во время своего визита в Москву в конце марта.
  • Российские и украинские войска продлили наземные обстрелы на линии Авдеевка-Донецк.
  • Российские чиновники создают информационные поводы для переноса региональных выборов в оккупированной Украине, вероятно, из-за опасений успешных украинских контрнаступлений.

Контрнаступление ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный рассказал, что его раздражают комментарии о том, что контрнаступление происходит медленнее, чем ожидалось.

"Это не шоу, которое весь мир смотрит и на которое делает ставки или что-нибудь такое. Каждый день, каждый метр дается кровью", - заявил главнокомандующий.

Украинские военные ведут активные наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. За последнюю неделю ВСУ освободили еще 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км на юге.

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Контрнаступление ВСУ