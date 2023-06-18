ЗСУ ведуть контрнаступальні та оборонні операції на кількох напрямках: карти боїв ISW

Українські військові продовжують вести водночас як контрнаступальні так і оборонні операції на кількох напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російські наземні атаки поблизу Берестового, Новоселівського та Білогорівки.

Російські джерела стверджували, що сили РФ, нібито, незначно просунулися поблизу Тернів і атакували біля Спірного. Російські блогери також повідомляли, про безуспішні атаки поблизу Роздолівки, Веселого та Виїмки.

Росіяни заявили, що 17 червня українські сили здійснили наземні атаки на захід і південь від Кремінної, поблизу Білогорівки та Верхньокам’янки, поблизу Роздолівки, Веселого та Яковлівки та в районі Серебрянського лісу.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр визнала, що українські війська продовжують як контрнаступальну, так і оборонну операції на сході України.



Бої у Донецькій області

17 червня російські та українські війська продовжували обмежені атаки в районі Бахмута. Російський блогер стверджував, що війська РФ здійснили невдалі наземні атаки поблизу Оріхово-Василівки.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що інтенсивність бойових дій на бахмутському напрямку знизилася, а українські війська продовжують контрнаступ навколо Бахмута.

17 червня російські та українські сили продовжили наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк. Генштаб України повідомив, що українські сили відбили російські наземні атаки поблизу Степового, Авдіївки та Мар’їнки .

Російські блогери заявляли, що війська РФ, нібито, досягли успіхів на північ від Мар’їнки і атакували на південний схід від Красногорівки. Також вони стверджували, що 16 червня українські війська досягли успіхів біля Невельського та 17 червня біля Водяного.

17 червня російські війська вели наступальні операції поблизу Вугледара, ймовірно, у відповідь на українські територіальні здобутки в цьому районі, 16 червня.

Генштаб України повідомив, що українські сили відбили російські атаки на Новомихайлівку та Водяне.



"Південна вісь"

Українські війська продовжували контрнаступальні дії в районі адміністративного кордону між західною частиною Донецької та східної частини Запорізької областей.

Міністерство оборони Росії стверджувало, що російські артилерійські підрозділи, нібито, відбили три українські атаки та спроби розвідки на південний захід і південний схід від Великої Новосілки. Російський блогер стверджував, що українські сили наступали між Урожайним і Новодонецьком.

Російські джерела стверджували, що 17 червня українські війська посилили обстріли на заході Запорізької області. Блогери РФ заявляли, що ЗСУ атакували поблизу П’ятихаток та Новопокровки.

Зазначили, що українські війська захопили плацдарм на першій лінії оборони Росії на південь від Малої Токмачки, але елементи російських 291-го мотострілецького полку та 70-го мотострілецького полку, нібито, відбили український наступ у цьому районі.