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ВСУ контрнаступает и обороняется на нескольких напрявлениях: карты боев ISW

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Воскресенье 18 июня 2023 04:28
ВСУ контрнаступает и обороняется на нескольких напрявлениях: карты боев ISW Фото: ВСУ наступают и обороняются по нескольким направлениям (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Украинские военные продолжают вести как контрнаступательные так и оборонные операции на нескольких направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили российские наземные атаки вблизи Берестового, Новоселовского и Белогоровки.

Российские источники утверждали, что силы РФ, якобы, незначительно продвинулись вблизи Тернов и атаковали возле Спорного. Российские блоггеры также сообщали о безуспешных атаках вблизи Раздоловки, Веселого и Выемки.

Россияне заявили, что 17 июня украинские силы совершили наземные атаки к западу и югу от Кременной, вблизи Белогоровки и Верхнекаменки, вблизи Раздоловки, Веселого и Яковлевки и в районе Серебрянского леса.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что украинские войска продолжают как контрнаступательную, так и оборонительную операции на востоке Украины.
ВСУ контрнаступает и обороняется на нескольких напрявлениях: карты боев ISW

Бои в Донецкой области

17 июня русские и украинские войска продолжали ограниченные атаки в районе Бахмута. Российский блогер утверждал, что войска РФ совершили неудачные наземные атаки вблизи Орехово-Василовки.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что интенсивность боевых действий на бахмутском направлении снизилась, а украинские войска продолжают контрнаступление вокруг Бахмута.

17 июня российские и украинские силы продлили наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк. Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили российские наземные атаки вблизи Степного, Авдеевки и Марьинки.

Российские блоггеры заявляли, что войска РФ, якобы, добились успехов к северу от Марьинки и атаковали к юго-востоку от Красногоровки. Также они утверждали, что 16 июня украинские войска преуспели у Невельского и 17 июня у Водяного.

17 июня российские войска вели наступательные операции вблизи Угледара, вероятно, в ответ на украинские территориальные достижения в этом районе, 16 июня.

Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили российские атаки на Новомихайловку и Водяное.


ВСУ контрнаступает и обороняется на нескольких напрявлениях: карты боев ISWВСУ контрнаступает и обороняется на нескольких напрявлениях: карты боев ISW"Южная ось"

Украинские войска продолжали контрнаступательные действия в районе административной границы между западной частью Донецкой и восточной Запорожской областей.

Министерство обороны России утверждало, что российские артиллерийские подразделения якобы отразили три украинских атаки и попытки разведки на юго-запад и юго-восток от Великой Новоселки. Российский блоггер утверждал, что украинские силы наступали между Урожайным и Новодонецком.

Российские источники утверждали, что 17 июня украинские войска ужесточили обстрелы на западе Запорожской области. Блогеры РФ заявляли, что ВСУ атаковали вблизи Пятихаток и Новопокровки.

Отметили, что украинские войска захватили плацдарм на первой линии обороны России к югу от Малой Токмачки, но элементы российских 291 мотострелкового полка и 70 мотострелкового полка, якобы, отразили украинское наступление в этом районе.

Сообщается, что российские оккупанты запретили членам делегации МАГАТЭ фотографировать российские укрепления вблизи Запорожской атомной электростанции.

ВСУ контрнаступает и обороняется на нескольких напрявлениях: карты боев ISW

Президент Украины Владимир Зеленский, 17 июня, поблагодарил военных "Таврии" за движение вперед на фронте.

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Война России против Украины Контрнаступление ВСУ
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