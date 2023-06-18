ВСУ контрнаступает и обороняется на нескольких напрявлениях: карты боев ISW
Украинские военные продолжают вести как контрнаступательные так и оборонные операции на нескольких направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Ситуация в Харьковской и Луганской областях
Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили российские наземные атаки вблизи Берестового, Новоселовского и Белогоровки.
Российские источники утверждали, что силы РФ, якобы, незначительно продвинулись вблизи Тернов и атаковали возле Спорного. Российские блоггеры также сообщали о безуспешных атаках вблизи Раздоловки, Веселого и Выемки.
Россияне заявили, что 17 июня украинские силы совершили наземные атаки к западу и югу от Кременной, вблизи Белогоровки и Верхнекаменки, вблизи Раздоловки, Веселого и Яковлевки и в районе Серебрянского леса.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что украинские войска продолжают как контрнаступательную, так и оборонительную операции на востоке Украины.
Бои в Донецкой области
17 июня русские и украинские войска продолжали ограниченные атаки в районе Бахмута. Российский блогер утверждал, что войска РФ совершили неудачные наземные атаки вблизи Орехово-Василовки.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что интенсивность боевых действий на бахмутском направлении снизилась, а украинские войска продолжают контрнаступление вокруг Бахмута.
17 июня российские и украинские силы продлили наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк. Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили российские наземные атаки вблизи Степного, Авдеевки и Марьинки.
Российские блоггеры заявляли, что войска РФ, якобы, добились успехов к северу от Марьинки и атаковали к юго-востоку от Красногоровки. Также они утверждали, что 16 июня украинские войска преуспели у Невельского и 17 июня у Водяного.
17 июня российские войска вели наступательные операции вблизи Угледара, вероятно, в ответ на украинские территориальные достижения в этом районе, 16 июня.
Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили российские атаки на Новомихайловку и Водяное.
"Южная ось"
Украинские войска продолжали контрнаступательные действия в районе административной границы между западной частью Донецкой и восточной Запорожской областей.
Министерство обороны России утверждало, что российские артиллерийские подразделения якобы отразили три украинских атаки и попытки разведки на юго-запад и юго-восток от Великой Новоселки. Российский блоггер утверждал, что украинские силы наступали между Урожайным и Новодонецком.
Российские источники утверждали, что 17 июня украинские войска ужесточили обстрелы на западе Запорожской области. Блогеры РФ заявляли, что ВСУ атаковали вблизи Пятихаток и Новопокровки.
Отметили, что украинские войска захватили плацдарм на первой линии обороны России к югу от Малой Токмачки, но элементы российских 291 мотострелкового полка и 70 мотострелкового полка, якобы, отразили украинское наступление в этом районе.
Сообщается, что российские оккупанты запретили членам делегации МАГАТЭ фотографировать российские укрепления вблизи Запорожской атомной электростанции.
Президент Украины Владимир Зеленский, 17 июня, поблагодарил военных "Таврии" за движение вперед на фронте.
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