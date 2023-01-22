ЗСУ ведуть бої під Кремінною, а окупантам не вдалося просунутися до Гуляйполя: карти боїв

Луганський напрямок: ЗСУ вдарили по командному пункту під Сватовим

Окупанти продовжили обмежені атаки, щоб відновити втрачені позиції на лінії Сватове-Кременна. Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили атаку російських військ у районі Новоселівського (15 км на північний захід від Сватового).

Російський військовослужбовець, дислокований під Сватовим, повідомив про удар української артилерії за командним пунктом у цьому районі 20 січня. Окупанти стягують до району Кремінної резерви, щоб компенсувати великі втрати.

Генштаб ЗСУ повідомив про атаки російських військ у районі Кремінної біля Площанки (15 км на північний захід від Кремінної) та Краснопопівки (5 км на північ від Кремінної). На кадрах з геолокацією видно бойові дії російських військ у районі Білогорівки (10 км на південь від Кремінної). Стверджується, що бої ведуться на обох берегах річки Сіверський Донець.

Донецький напрямок: окупанти продовжують спроби увійти до Бахмута

Війська РФ продовжували наземні атаки навколо Бахмута. Український генеральний штаб повідомив, що ЗСУ відбили російські атаки на сам Бахмут; на північ від Бахмута поблизу Білогорівки (20 км на північний схід), Роздолівки (17 км на північний схід), Ясюківки (15 км на північ), Червоної Гори (5 км на північ) та Ягідного (4 км на північ).

У МО Росії стверджують, що російські війська взяли під свій контроль населений пункт Дворіччя, а російські блогери стверджували, що бійці ПВК "Вагнера" захопили Краснополовку (12 км на північний схід від Бахмуту). На кадрах з геолокацією видно, що російські війська поступово просуваються у південній частині Кліщівки (приблизно за 8 км на південний захід від Бахмута). Російський блогер заявив, що окупанти намагаються просунутися з Дилевки до Білої Гори (приблизно за 20 км на південний захід від Бахмута), ймовірно, щоб перерізати трасу Т0504 Костянтинівка-Часів Яр-Бахмут.

Південний напрямок: просування військ РФ у Запорізькій області, ймовірно, перебільшено

Заяви окупантів про захоплення великої території Запорізької області, ймовірно, є частиною російської пропаганди. У районі Орєхова 21 січня спостерігалася спокійна ситуація. Новоандріївка, Новоданилівка, Мала Токмачка та Білогір'я залишаються спірними та не контролюються Росією.

Також 21 січня російські війська обстріляли райони Малих Щербаків, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки та Білогір'я.

Окупанти повідомляють, що російські танки продовжують вести вогонь районами у дельті Дніпра. ЗСУ продовжували завдавати ударів по російським військам на лівобережжі Херсонської області.