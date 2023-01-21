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Втрати Росії в Україні вже перевищили 120 тисяч військових, - Генштаб

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Україна, Субота 21 січня 2023 09:03
Втрати Росії в Україні вже перевищили 120 тисяч військових, - Генштаб Фото: Генштаб поновив втрати Росії в Україні на 21 січня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок суботи, 21 січня, українські військові ліквідували за добу 860 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 120 160 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 21.01 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 120 160 (+860) осіб ліквідовано,
  • танків - 3140 (+1) од,
  • бойових броньованих машин - 6256 (+15) од,
  • артилерійських систем - 2135 (+6) од,
  • РСЗВ - 443 (+1) од,
  • засобів ППО - 220 (+0) од,
  • літаків - 287 (+0) од,
  • гелікоптерів - 277 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1891 (+5),
  • крилатих ракет - 749 (+0),
  • кораблів /катерів - 17 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4918 (+15) од,
  • спеціальної техніки - 193 (+3).

Як повідомлялось, російські війська активізували використання розвідувальних дронів. Це може свідчити про їх підготовку до проведення нових ракетних ударів.

Нагадаємо, авіація ЗСУ завдала 18 ударів по районах зосередження ворога та чотири - по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Також сили ППО збили 2 розвідувальні БпЛА "Орлан-10" та "Мерлін-ВР".

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