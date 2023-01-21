Втрати Росії в Україні вже перевищили 120 тисяч військових, - Генштаб
За даними на ранок суботи, 21 січня, українські військові ліквідували за добу 860 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 120 160 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 21.01 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 120 160 (+860) осіб ліквідовано,
- танків - 3140 (+1) од,
- бойових броньованих машин - 6256 (+15) од,
- артилерійських систем - 2135 (+6) од,
- РСЗВ - 443 (+1) од,
- засобів ППО - 220 (+0) од,
- літаків - 287 (+0) од,
- гелікоптерів - 277 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1891 (+5),
- крилатих ракет - 749 (+0),
- кораблів /катерів - 17 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4918 (+15) од,
- спеціальної техніки - 193 (+3).
Як повідомлялось, російські війська активізували використання розвідувальних дронів. Це може свідчити про їх підготовку до проведення нових ракетних ударів.
Нагадаємо, авіація ЗСУ завдала 18 ударів по районах зосередження ворога та чотири - по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Також сили ППО збили 2 розвідувальні БпЛА "Орлан-10" та "Мерлін-ВР".
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