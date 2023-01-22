ВСУ ведут бои под Кременной, а оккупантам не удалось продвинуться к Гуляйполю: карты боев

Украинские военные с боями продвигаются к Сватово и Кременной Луганской области. В то же время, в ISW не подтверждают информацию оккупантов о якобы незначительном наступлении в Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Оккупанты продолжили ограниченные атаки, чтобы восстановить утраченные позиции на линии Сватово-Кременная. Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили атаку российских войск в районе Новоселовского (15 км к северо-западу от Сватово).
Российский военнослужащий, дислоцированный под Сватово, сообщил об ударе украинской артиллерии по командному пункту в этом районе 20 января. Оккупанты стягивают в район Кременной резервы, чтобы компенсировать крупные потери.
Генштаб ВСУ сообщил об атаках российских войск в районе Кременной возле Площанки (15 км к северо-западу от Кременной) и Краснопоповки (5 км к северу от Кременной). На кадрах с геолокацией видны боевые действия российских войск в районе Белогоровки (10 км к югу от Кременной).Утверждается, что бои ведутся на обоих берегах реки Северский Донец.
Войска РФ продолжали наземные атаки вокруг Бахмута. Украинский генеральный штаб сообщил, что ВСУ отразили российские атаки на сам Бахмут; к северу от Бахмута вблизи Белогоровки (20 км к северо-востоку), Роздоловки (17 км к северо-востоку), Ясюковки (15 км к северу), Красной Горы (5 км к северу) и Ягодного (4 км к северу).
В МО России утверждают, что российские войска взяли под свой контроль населенный пункт Двуречье, а российские блогеры утверждали, что бойцы ЧВК "Вагнера" захватили Краснополовку (12 км к северо-востоку от Бахмута). На кадрах с геолокацией видно, что российские войска постепенно продвигаются в южной части Клищевки (примерно в 8 км к юго-западу от Бахмута). Российский блогер заявил, что оккупанты пытаются продвинуться из Дылевки в Белую Гору (примерно в 20 км к юго-западу от Бахмута), вероятно, чтобы перерезать трассу Т0504 Константиновка — Часов Яр — Бахмут.
Заявления оккупантов о захвате крупной территории в Запорожской области, вероятно, являются частью российской пропаганды. В районе Орехова 21 января наблюдалась спокойная обстановка. Степово, Новоандреевка, Новоданиловка, Малая Токмачка и Белогорье остаются оспариваемыми и не контролируются Россией.
Также 21 января российские войска обстреляли районы Малых Щербаков, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки и Белогорья.
Оккупанты сообщают, что российские танки продолжают вести огонь по районам в дельте Днепра. ВСУ продолжали наносить удары по российским войскам на левобережье Херсонской области.
Напомним, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 860 оккупантов. Общее количество потерь армии РФ с начала вторжения уже превысило 120 тысяч военных.
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