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ЗСУ вдарили по зосередженню росіян та збили три ворожі дрони на півдні

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Середа 17 травня 2023 18:15
ЗСУ вдарили по зосередженню росіян та збили три ворожі дрони на півдні Ілюстративне фото: ЗСУ вдарили по зосередженню росіян та збили три ворожі дрони на півдні (instagram.com/air force ua official)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові з авіації вдарили по зосередженню російських окупантів, а також збили три ворожі безпілотники на півдні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на спікера оперативного командування "Південь" Владислава Назарова.

"Наша авіація нанесла удар по зосередженню живої сили ворога в районі Олешок. В Баштанському районі Миколаївщини знищено два "Орлани-10", а в Бериславському районі ще один невизначеного типу", - написав він.

Окрім того, ракетно-артилерійських підрозділів окупантів втратило ще два крупнокаліберні гармати "Гіацинт", три одиниці авто-бронетехніки, антидронову рушницю та чотирьох загарбників.

Нагадаємо, за минулу добу на Таврійському напрямку наші військові знищили п'ять ворожих складів з боєприпасами та 21 одиницю техніки.

Тим часом втрати російської армії в Україні з початку повномасштабної війни перевищили 200 тисяч військових.

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