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ВСУ ударили по сосредоточению россиян и сбили три вражеских дрона на юге

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Среда 17 мая 2023 18:15
ВСУ ударили по сосредоточению россиян и сбили три вражеских дрона на юге Иллюстративное фото: ВСУ ударили по сосредоточению россиян и сбили три вражеских дрона на юге (instagram.com/air force ua official)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные из авиации ударили по сосредоточению российских оккупантов, а также сбили три вражеских беспилотника на юге.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативного командования "Юг" Владислава Назарова.

"Наша авиация нанесла удар по сосредоточению живой силы врага в районе Олешек. В Баштанском районе Николаевской области уничтожены два "Орлана-10", а в Бериславском районе еще один неопределенный тип", - написал он.

Кроме того, ракетно-артиллерийских подразделений оккупантов потеряло еще два крупнокалиберных орудия "Гиацинт", три единицы авто-бронетехники, антидроновое ружье и четырех захватчиков.

Напомним, за прошедшие сутки на Таврическом направлении наши военные уничтожили пять вражеских складов с боеприпасами и 21 единицу техники.

Тем временем потери российской армии в Украине с начала полномасштабной войны превысили 200 тысяч военных.

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