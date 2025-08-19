У Запорізькій області уражено залізничне сполучення окупантів, горить потяг з цистернами

Сили оборони України знищили вантажний потяг окупантів, який перевозив паливо через окуповану Запорізькуобласть.

Після атаки від залізничного сполучення на цьому напрямку залишилися лише руїни - нічого живого не залишилось.

"Хто там питав, чому русня вночі тягає паливо та машинами? Та от тому. Щоб уникнути подібних втрат", - зазначив Андрющенко.

Фото: ЗСУ знищили вантажний потяг РФ з цистернами у Запорізькій області (t.me/andriyshTime)

Це стало показовим ударом по логістиці ворога та ще раз підтвердила ефективність українських військових у локалізації ключових транспортних маршрутів.