У Запорізькій області уражено залізничне сполучення окупантів, горить потяг з цистернами

ЗСУ знищили вантажний потяг РФ із цистернами на тимчасово окупованій території Запорізької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.
Сили оборони України знищили вантажний потяг окупантів, який перевозив паливо через окуповану Запорізькуобласть.
Після атаки від залізничного сполучення на цьому напрямку залишилися лише руїни - нічого живого не залишилось.
"Хто там питав, чому русня вночі тягає паливо та машинами? Та от тому. Щоб уникнути подібних втрат", - зазначив Андрющенко.
Це стало показовим ударом по логістиці ворога та ще раз підтвердила ефективність українських військових у локалізації ключових транспортних маршрутів.
Нагадаємо, що за минулу добу зафіксовано 186 бойових зіткнень. Найбільше атак ворог проводив на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 67 штурмових і наступальних дій.
Крім того, минулої доби втрати російських загарбників склали 890 осіб.
Також українські воїни знешкодили 66 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 209 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 123 одиниці автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки окупантів.